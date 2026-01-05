Fête vos jeux avenue du Pont du Lat Monein

Fête vos jeux

avenue du Pont du Lat Salle du Pont du Lat Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Festival de jeux de société où vous pourrez partager un moment agréable et ludique avec vos enfants. Il y aura des jeux pour tous les âges. Organisé par le Club AKOAONJOU. .

avenue du Pont du Lat Salle du Pont du Lat Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 19 52 37 accueil@centresocialmonein.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête vos jeux

L’événement Fête vos jeux Monein a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Coeur de Béarn