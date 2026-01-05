Fête vos jeux avenue du Pont du Lat Monein
avenue du Pont du Lat Salle du Pont du Lat Monein Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-25
2026-01-25
Festival de jeux de société où vous pourrez partager un moment agréable et ludique avec vos enfants. Il y aura des jeux pour tous les âges. Organisé par le Club AKOAONJOU. .
avenue du Pont du Lat Salle du Pont du Lat Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 19 52 37 accueil@centresocialmonein.fr
