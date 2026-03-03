Fête vos jeux Salle du Pont-Lat Monein
Fête vos jeux Salle du Pont-Lat Monein dimanche 22 mars 2026.
Fête vos jeux
Salle du Pont-Lat Avenue du Pont Lat Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Venez découvrir ou redécouvrir des jeux de toutes sortes… .
Salle du Pont-Lat Avenue du Pont Lat Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 31 30 accueil@centresocialmonein.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête vos jeux
L’événement Fête vos jeux Monein a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Coeur de Béarn