Fête vos jeux Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs

Fête vos jeux

Salle des fêtes Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06 23:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Une idée de sortie en ce début d’année ? Alors notez dans votre agenda la 3ème édition de Fêtes vos jeux organisé par Doubs Patrimoine Verdunois en partenariat avec l’association Plateau de jeu à Bey. Ouverture des portes à 18h. On vous attend nombreuses et nombreux pour vous distraire avec des jeu modernes, seul, en famille ou entre amis. .

Salle des fêtes Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 25 10 94

