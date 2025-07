FÊTE VOTIVE 2025 Mauguio

FÊTE VOTIVE 2025 Mauguio samedi 9 août 2025.

FÊTE VOTIVE 2025

Boulevard Jean Macé Mauguio Hérault

La Fête Votive est de retour à Mauguio du 9 au 17 août !

Comme chaque année, nos traditions camarguaises sont mises à l’honneur au travers de nombreuses animations !

Parmi les plus réputées de la région, notre Fête fait vivre pleinement les traditions de notre territoire. Pendant 9 jours, abrivado, bandido, courses camarguaises, défilés, bals et animations musicales, font vibrer nos rues et nous rassemblent dans une ambiance conviviale et festive.

Mauguio

Programme papier disponible à l’Office de Tourisme ou en ligne

Renseignements 04 67 29 76 96 .

Boulevard Jean Macé Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 76 97 traditions@mauguio-carnon.com

English :

The Fête Votive returns to Mauguio from August 9 to 17!

German :

Das Fête Votive ist vom 9. bis 17. August wieder in Mauguio!

Italiano :

La Fête Votive torna a Mauguio dal 9 al 17 agosto!

Espanol :

¡La Fiesta Votiva vuelve a Mauguio del 9 al 17 de agosto!

