Informations pratiques

Mauguio

FÊTE VOTIVE 2026

Boulevard Jean Macé Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-08

La Fête Votive est de retour à Mauguio du 8 au 16 août !

Du 8 au 16 août, la Fête votive fait son grand retour à Mauguio pour neuf jours de festivités placées sous le signe des traditions, du partage et de la convivialité.

Au programme abrivado, bandido, courses camarguaises, défilés, bals, animations musicales et de nombreux rendez-vous qui feront vibrer les rues de la ville !

Parmi les temps forts, ne manquez pas la traditionnelle Journée à l’ancienne, le lundi 10 août, véritable immersion dans le patrimoine camarguais avec ferrade, abrivado, déjeuner au pré et animations d’antan.

Nouveauté cette année une soirée de clôture viendra prolonger la fête le dimanche 16 août, pour terminer cette édition dans une ambiance festive.

Un rendez-vous incontournable de l’été pour célébrer les traditions camarguaises et partager des moments conviviaux en famille ou entre amis.

Programme version papier disponible à partir du jeudi 30 juillet.

INFORMATIONS

SERVICE CULTURE, TRADITIONS ET PATRIMOINE

Tél 04 67 29 76 96

E-mail traditions@mauguio-carnon.com .

Boulevard Jean Macé Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 76 97 traditions@mauguio-carnon.com

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English : FÊTE VOTIVE 2026

The F%EAte Votive is back in %E Mauguio from August 8 to 16!

L’événement FÊTE VOTIVE 2026 Mauguio a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MAUGUIO-CARNON