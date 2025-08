FÊTE VOTIVE A AVENE Avène

FÊTE VOTIVE A AVENE Avène vendredi 8 août 2025.

FÊTE VOTIVE A AVENE

Place du marché Avène Hérault

FÊTE VOTIVE A AVENE

VENDREDI 8 AOUT

20h repas sur réservation au 06 31 80 64 10 (salade de gésier, macaronade, entremet)

Animation musicale avec le Groupe Trio Feeling

SAMEDI 9 AOUT

à partir de 16h animations 18h zumba et 19h Pièce de théatre « La surprise de l’Amour » 19h Repas Tapas sur réservation au 06 31 80 64 10 et Animation avec Duo Party Mix

Place du marché Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 40 25

English :

FÊTE VOTIVE IN AVENE

FRIDAY AUGUST 8

8pm meal by reservation on 06 31 80 64 10 (salade de gésier, macaronade, entremet)

Musical entertainment by Trio Feeling

SATURDAY AUGUST 9

from 4pm entertainment 6pm zumba and 7pm play « La surprise de l’Amour » 7pm Tapas meal on reservation 06 31 80 64 10 and entertainment with Duo Party Mix

German :

VOTIVE-FEST IN AVENE

FREITAG, 8. AUGUST

20 Uhr Essen mit Reservierung unter 06 31 80 64 10 (Geflügelsalat, Macaronade, Entremet)

Musikalische Unterhaltung mit der Gruppe Trio Feeling

SAMSTAG, 9. AUGUST

ab 16 Uhr Animationen 18 Uhr Zumba und 19 Uhr Theaterstück « La surprise de l’Amour » 19 Uhr Tapas-Essen mit Reservierung unter 06 31 80 64 10 und Unterhaltung mit Duo Party Mix

Italiano :

FESTA VOTIVA AD AVENE

VENERDÌ 8 AGOSTO

ore 20:00 pasto su prenotazione allo 06 31 80 64 10 (insalata di ventresca, macaronade, entremet)

Intrattenimento musicale con il gruppo Trio Feeling

SABATO 9 AGOSTO

dalle 16:00 animazione alle 18:00 zumba e alle 19:00 spettacolo teatrale « La surprise de l’Amour » alle 19:00 pasto a base di tapas (su prenotazione) allo 06 31 80 64 10 e intrattenimento con il Duo Party Mix

Espanol :

FIESTA VOTIVA EN AVENA

VIERNES 8 DE AGOSTO

20h comida con reserva al 06 31 80 64 10 (ensalada de mollejas, macaronade, entremet)

Animación musical con el grupo Trio Feeling

SÁBADO 9 DE AGOSTO

a partir de las 16h Animación 18h Zumba y 19h Obra de teatro « La surprise de l’Amour » 19h Comida de tapas, reservar con antelación en el 06 31 80 64 10 y animación con el Dúo Party Mix

L’événement FÊTE VOTIVE A AVENE Avène a été mis à jour le 2025-07-28 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB