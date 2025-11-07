Fête Votive à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Fête Votive à Castelnau-Montratier

Sainte-Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-07

La Saint-Martin 2025 arrive à très grands pas, et pour vous faire patienter, voici le programme de ce week-end pas des plus reposants !

Toutes les festivités auront lieu à la salle des fêtes de Castelnau-Montratier!

N’oubliez pas, la fête foraine aura lieu du 07 au 11 Novembre sur la place de la mairie!

La Saint-Martin 2025 arrive à très grands pas, et pour vous faire patienter, voici le programme de ce week-end pas des plus reposants !

Toutes les festivités auront lieu à la salle des fêtes de Castelnau-Montratier!

N’oubliez pas, la fête foraine aura lieu du 07 au 11 Novembre sur la place de la mairie! .

Sainte-Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 51 03 25 80

English :

Saint-Martin 2025 is just around the corner, and to tide you over until then, here’s the programme for this not-so-restful weekend!

All festivities will take place at the Castelnau-Montratier village hall!

Don’t forget, the funfair will be held from November 07 to 11 on the Place de la Mairie!

German :

Sankt Martin 2025 steht vor der Tür, und um Ihnen die Wartezeit zu verkürzen, finden Sie hier das Programm für dieses nicht gerade erholsame Wochenende!

Alle Feierlichkeiten finden in der Festhalle von Castelnau-Montratier statt!

Vergessen Sie nicht, dass die Kirmes vom 07. bis zum 11. November auf dem Rathausplatz stattfindet!

Italiano :

Il giorno di San Martino 2025 è alle porte e, per ingannare l’attesa, ecco il programma dei festeggiamenti di questo fine settimana!

Tutti i festeggiamenti si svolgeranno presso la sala del villaggio di Castelnau-Montratier!

Non dimenticate che il luna park si terrà dal 7 all’11 novembre in Place de la Mairie!

Espanol :

La fiesta de San Martín de 2025 está a la vuelta de la esquina y, para ir abriendo boca, aquí tiene el programa de las fiestas de este fin de semana

Todas las fiestas tendrán lugar en el ayuntamiento de Castelnau-Montratier

No olvide que el parque de atracciones tendrá lugar del 7 al 11 de noviembre en la Place de la Mairie

L’événement Fête Votive à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2025-10-31 par OT CVL Castelnau-Montratier