Fête Votive à Cénevières – Cénevières 4 juillet 2025 07:00

Lot

Fête Votive à Cénevières Le Bourg Cénevières Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-04

3 jours de fête à Cénevières! Marché gourmand, concerts, repas champêtre et concours de pétanque.

Vendredi 4 juillet

– 19h00 marché gourmand animé par Duo Couleur Café suivi de DJ Kéké

Samedi 5 juillet

– 14h30 pétanque au Paradou

– 19h00 Soirée concerts avec Les Epingles à Chèvre, Mago et DJ Isaïa. Entrée prix libre. Restauration sur place.

Dimanche 6 juillet

– 14h30 pétanque au Paradou

– 19h00 repas champêtre en partenariat avec le chef Noubar. Animé par Trio Latino. Réservation obligatoire. Apportez vos couverts.

Apéritif

Melon jambon de pays

Echine de porc persillée, ragoût de lentilles aux herbes et aïoli de piment d’Espelette

Fromage

Gâteau basque

Vin et café compris

Restauration, buvette, château gonflable gratuit, attractions foraines. .

Le Bourg

Cénevières 46330 Lot Occitanie melanie.moles@yahoo.fr

English :

3 days of festivities in Cénevières! Gourmet market, concerts, country meal and petanque competition.

German :

drei Tage lang wird in Cénevières gefeiert! Gourmet-Markt, Konzerte, ländliches Essen und Boule-Wettbewerb.

Italiano :

3 giorni di festa a Cénevières! Mercato gastronomico, concerti, cena contadina e gara di bocce.

Espanol :

3 días de fiesta en Cénevières Mercado gastronómico, conciertos, comida campestre y concurso de petanca.

L’événement Fête Votive à Cénevières Cénevières a été mis à jour le 2025-06-14 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie