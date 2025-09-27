Fête votive à Lanteuil Lanteuil

Fête votive à Lanteuil Lanteuil samedi 27 septembre 2025.

Fête votive à Lanteuil

Lanteuil Corrèze

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-27

Samedi repas moules frites, animé par l’orchestre de Gaëtan Briat

Dimanche vide grenier

Restauration, buvette et animations .

Lanteuil 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 16 83 05

English : Fête votive à Lanteuil

German : Fête votive à Lanteuil

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête votive à Lanteuil Lanteuil a été mis à jour le 2025-08-30 par Corrèze Tourisme