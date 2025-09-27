Fête votive à Lanteuil Lanteuil
Lanteuil Corrèze
Tarif : – – 12 EUR
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-28
Samedi repas moules frites, animé par l’orchestre de Gaëtan Briat
Dimanche vide grenier
Restauration, buvette et animations .
Lanteuil 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 16 83 05
