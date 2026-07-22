Informations pratiques

Vaureilles

Fête votive à Pachins

Vaureilles Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Fête votive à Pachins. Au programme

VENDREDI 7

Randonnée nocturne de 5 ou 8 km, inscription à 19 h 30, départ à 20 h. Participation à la randonnée 3 euros, randonnée + soupe au fromage 10 euros. Inscriptions au 06 10 98 24 64. 20 h soirée karaoké.

SAMEDI 8

A partir de 19 h 30 jambon à la broche, saucisse animé par 4 sur 7 Music. 21 h Manu suivi d’un groupe Serial Zikeurs.

DIMANCHE 9

12 h dépôt de gerbe suivi d’un vin d’honneur. (Comité des fêtes) .

Vaureilles 12220 Aveyron Occitanie +33 6 10 98 24 64

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English :

L’événement Fête votive à Pachins Vaureilles a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)