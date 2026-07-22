Fête votive à Pachins Vaureilles
vendredi 7 août 2026 · Vaureilles
Informations pratiques
Vaureilles
Fête votive à Pachins
Vaureilles Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Fête votive à Pachins. Au programme
VENDREDI 7
Randonnée nocturne de 5 ou 8 km, inscription à 19 h 30, départ à 20 h. Participation à la randonnée 3 euros, randonnée + soupe au fromage 10 euros. Inscriptions au 06 10 98 24 64. 20 h soirée karaoké.
SAMEDI 8
A partir de 19 h 30 jambon à la broche, saucisse animé par 4 sur 7 Music. 21 h Manu suivi d’un groupe Serial Zikeurs.
DIMANCHE 9
12 h dépôt de gerbe suivi d’un vin d’honneur. (Comité des fêtes) .
Vaureilles 12220 Aveyron Occitanie +33 6 10 98 24 64
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English :
L’événement Fête votive à Pachins Vaureilles a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)