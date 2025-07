Fête Votive à Pontcirq Pontcirq

Fête Votive à Pontcirq Pontcirq samedi 26 juillet 2025.

Fête Votive à Pontcirq

Le Bourg Pontcirq Lot

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-07-26 à 2025-07-27

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-26

Festi’Pontcirq vous attend pour la fête du village le dernier week-end de juillet. Le dimanche, la journée sera organisée en partenariat avec la bibliothèque de Pontcirq et l’association pour la rénovation et la protection du patrimoine de Pontcirq.

Samedi 26 juillet

10h30: Messe, suivie de la cérémonie au monument aux morts.

19h00: Repas. Réservation obligatoire au 06.87.97.72.47, ou au 06.83.30.51.44. Apportez vos couverts.

Assiette fraîcheur

Poulet basquaise , écrasé de pommes de terre

Fromage

Clafoutis

Vin et café inclus

Soirée musicale avec DJ Bamby

Dimanche 27 juillet:

16h00: Grands jeux en bois (les jeux de l’ours), jeux de société, et atelier créatif (pop up et marque-pages) pour petits et grands !

Le tout accompagné d’une ambiance musicale assurée par MAN’ACOR.

Envie de tradition ? Direction Le Cluzel pour une vente de pain et une découverte du four à pain.

Et bien sûr, une buvette pour se rafraîchir et grignoter entre deux parties ! .

Le Bourg Pontcirq 46150 Lot Occitanie festipontcirq@gmail.com

English :

Festi’Pontcirq looks forward to welcoming you to the village fête on the last weekend of July. Sunday’s event is organized in partnership with the Pontcirq library and the association for the renovation and protection of Pontcirq’s heritage.

German :

Festi’Pontcirq erwartet Sie zum Dorffest am letzten Juliwochenende. Am Sonntag wird der Tag in Zusammenarbeit mit der Bibliothek von Pontcirq und dem Verein für die Renovierung und den Schutz des Kulturerbes von Pontcirq organisiert.

Italiano :

Festi’Pontcirq vi aspetta alla festa del villaggio l’ultimo fine settimana di luglio. La giornata di domenica sarà organizzata in collaborazione con la biblioteca di Pontcirq e l’associazione per il restauro e la tutela del patrimonio di Pontcirq.

Espanol :

Festi’Pontcirq le espera en la fiesta del pueblo el último fin de semana de julio. El domingo, la jornada se organizará en colaboración con la biblioteca de Pontcirq y la asociación para la renovación y protección del patrimonio de Pontcirq.

