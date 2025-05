Fête Votive à Saint-Chamassy – Saint-Chamassy, 17 mai 2025 07:00, Saint-Chamassy.

Dordogne

Fête Votive à Saint-Chamassy Centre bourg Saint-Chamassy Dordogne

Tarif : 10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-17

Le 17 & 18 Fête votive à Saint-Chamassy. Vide grenier, rampeau, manèges et mini motos. Soirée couscous sur inscription. 15€

Fête votive à Saint-Chamassy. Le 17 & 18 Mai.

Le 17 Mai 14H Concours de pétanque à en doublette, en quatre parties. Renseignements 07 85 57 20 35. 10€ par équipe. Manège et minis motos gratuits le samedi après-midi. 19H30 Soirée Couscous sur réservation 06 28 59 03 92.

Le 18 Mai Vide grenier, rampeau, rouleurs de barrique. grillades au braséro le midi. Manèges et minis motos gratuits. 10 EUR.

Centre bourg

Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 59 03 92

English : Fête Votive à Saint-Chamassy

17th & 18th Fête votive in Saint-Chamassy. Flea market, rampeau, merry-go-rounds and mini motorcycles. Registration required for couscous evening. 15?

German : Fête Votive à Saint-Chamassy

17. & 18. Fête votive in Saint-Chamassy. Flohmarkt, Rampeau, Karussells und Mini-Motorräder. Couscous-Abend auf Anmeldung. 15?

Italiano :

17 e 18 Festa votiva a Saint-Chamassy. Mercatino delle pulci, rampeau, giostre e mini moto. Serata del couscous (iscrizione obbligatoria). 15?

Espanol : Fête Votive à Saint-Chamassy

17 y 18 Fiesta votiva en Saint-Chamassy. Mercadillo, rampeau, tiovivos y minimotos. Tarde de cuscús (inscripción obligatoria). 15?

