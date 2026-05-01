Saint-Chamassy

Fête Votive à Saint-Chamassy

Centre bourg Saint-Chamassy Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-15

15/05 soirée chorales (20h). 16/05 concours de pétanque (14h), soirée paëlla (19h30). 17/05 vide grenier (8h), rampeau (10h30). Manège et mini-motos gratuit. Entrée libre

Vendredi

20h à la salle des fêtes soirée chorales , organisée par Concordia, avec la chorale Concordia et l’atelier occitan. Participation au chapeau. Pot de l’amitié.

Samedi

14h concours de pétanque (inscriptions à partir de 13h15). Sur réservation

19h30 apéro tapas. Paëlla et tarte aux pommes (15€ adulte, 10€ 6-12 ans, Offert de 5 ans)

Dimanche

8h vide grenier.

10h30 rampeau

Midi grillades et frites

Tout le week-end manège et mini-motos gratuits .

Centre bourg Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 80 26 07

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English : Fête Votive à Saint-Chamassy

may 15: choir night (8pm). may 16: pétanque competition (2pm), paëlla evening (7:30pm). 05/17: garage sale (8am), rampeau (10:30am). Free merry-go-round and mini-motorbikes. Free admission

L’événement Fête Votive à Saint-Chamassy Saint-Chamassy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère