Fête votive à Sexcles Sexcles
samedi 29 août 2026 · Sexcles
Informations pratiques
Sexcles
Fête votive à Sexcles
2 Place des Xaintries Sexcles Corrèze
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-30 15:00:00
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
La fête votive de Sexcles propose un week-end convivial mêlant animations, concours et moments festifs. Concours de pêche, vide-greniers, concours de pétanque et restauration rythment la manifestation. Le samedi soir, un repas est suivi d’un bal animé par un DJ. .
2 Place des Xaintries Sexcles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 17 39 95
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English : Fête votive à Sexcles
L’événement Fête votive à Sexcles Sexcles a été mis à jour le 2026-08-09 par Corrèze Tourisme