Informations pratiques

Sexcles

Fête votive à Sexcles

2 Place des Xaintries Sexcles Corrèze

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-30 15:00:00

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

La fête votive de Sexcles propose un week-end convivial mêlant animations, concours et moments festifs. Concours de pêche, vide-greniers, concours de pétanque et restauration rythment la manifestation. Le samedi soir, un repas est suivi d’un bal animé par un DJ. .

2 Place des Xaintries Sexcles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 17 39 95

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English : Fête votive à Sexcles

L’événement Fête votive à Sexcles Sexcles a été mis à jour le 2026-08-09 par Corrèze Tourisme