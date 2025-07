FÊTE VOTIVE CHIRAC Bourgs sur Colagne

FÊTE VOTIVE CHIRAC Bourgs sur Colagne vendredi 4 juillet 2025 .

FÊTE VOTIVE CHIRAC

Bourgs sur Colagne Lozère

Tarif : – – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-04

Fête votive Chirac les 4, 5 et 6 juillet 2025.

Vendredi 4 juillet :

19h Cérémonie d’ouverture suivie d’un vin d’honneur offert par le comité

19h3 Brasucade

20h 23h Concerts Nash / Arcadia

22h30 Lâcher de lanternes

23h30 3h Dj’s Aubrac Sonorisation

Samedi 5 juillet

10h Tournoi de sixte au stade Marceau Crespin

15h30 Course de brouettes dans le village (récompense assuré

17h Concours de palets bretons gratuit

19h30 23h Concerts Sonic Blend / Rock Passenger

22h30 Feu d’artifice

23h30 3h Dj’s Aubrac Sonorisation

Dimanche 6 juillet

9h Manouls à emporter

11h Déambulation des dinosaures » Cie Maquarella » Twirling Marvejolais et Quadretto Chiracoise

10h30 12h30 Ciricaturiste « Daf » + rétroviseur « Cie Les rois singes »

12h Paella

14h 17h Maquilleuse » Glitty Blinders » + Retroviseur + Daf

15h Défilé Fanfare, Quadretto, Dinosaures et échassiers

18h Karaoké avec Dj Lou Montagnard

19h30 Remise des prix pétanque

20h Tirage de la tombola

Renseignements au 06 70 34 07 78 ou 06 33 11 80 17

Tout le week-end buvette et restauration sur place ou à emporter. Animations foraines. .

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 6 33 11 80 17 comitechirac@gmail.com

English :

Fête votive Chirac July 4, 5 and 6, 2025.

Friday, July 4 :

7pm: Opening ceremony followed by a vin d’honneur offered by the committee

7:3pm: Brasucade

8pm 11pm: Nash / Arcadia concerts

10:30pm: Lantern release

11.30pm 3am: Aubrac DJs Sound system

Saturday, July 5 :

10am: Sixte tournament at Marceau Crespin stadium

3:30 pm: Wheelbarrow race in the village (prizes guaranteed)

German :

Votivfest Chirac am 4., 5. und 6. Juli 2025.

Freitag, den 4. Juli :

19 Uhr: Eröffnungszeremonie, gefolgt von einem Ehrenwein, der vom Komitee angeboten wird

19.03 Uhr: Brasucade

20.00 23.00 Uhr: Konzerte Nash / Arcadia

22.30 Uhr: Fallenlassen von Laternen

23.30 3.00 Uhr: Dj’s Aubrac Sonorisation

Samstag, den 5. Juli :

10 Uhr: Sixtus-Turnier im Stadion Marceau Crespin

15:30 Uhr: Schubkarrenrennen im Dorf (Belohnung versichert)

Italiano :

Festa votiva di Chirac il 4, 5 e 6 luglio 2025.

Venerdì 4 luglio:

ore 19.00: Cerimonia di apertura seguita da un vin d’honneur offerto dal comitato

19.3: Brasucade

20.00 23.00: Concerti Nash / Arcadia

22.30: Uscita delle lanterne

23.30 3.00: Sistema audio dei DJ di Aubrac

Sabato 5 luglio:

10.00: torneo di sestetto allo stadio Marceau Crespin

15.30: Gara di carriole nel villaggio (premi garantiti)

Espanol :

Fiesta votiva de Chirac los días 4, 5 y 6 de julio de 2025.

Viernes 4 de julio :

19.00 h: Ceremonia de apertura seguida de un vin d’honneur ofrecido por el comité

19.15 h: Brasucade

20.00 h 23.00 h: Conciertos de Nash / Arcadia

22.30 h: suelta de farolillos

23.30 h 03.00 h: Aubrac DJs Sound system

Sábado 5 de julio :

10h: Torneo de Sixte en el estadio Marceau Crespin

15.30 h: Carrera de carretillas en el pueblo (premios garantizados)

