FÊTE VOTIVE CLAPIERS

Fabrègues Hérault

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-27

2025-07-25

La commune vous donne rendez-vous pour trois jours de festivités hautes en couleur !

Vendredi 25 juillet

Dès 19h, apéritif offert par la municipalité sur le Plan de fêtes. Ouverture officielle de la fête, de la buvette et de la fête foraine.

La soirée se poursuivra en musique avec Frank M !

Samedi 26 juillet

Vivez l’ambiance typique avec abrivado, bandido, encierro et toro-piscine.

Concours de pétanque et fête foraine tout au long de la journée.

En soirée, place à la danse avec le groupe Extravaganza !

Dimanche 27 juillet

De 9h à 11h30, déjeuner au pré au centre équestre Saint Baudile Équitation (chemin de l’Hermitage), offert par la municipalité, suivi d’animations taurines tout au long de la journée.

Concours de pétanque et fête foraine.

Clôture festive avec une grande soirée mousse signée Oméga Concept !

Venez nombreux profiter de ce week-end festif en famille ou entre amis ! .

Fabrègues 34690 Hérault Occitanie

English :

Come and join us for three days of colourful festivities!

German :

Die Gemeinde lädt Sie zu drei farbenfrohen Festtagen ein!

Italiano :

Unitevi a noi per tre giorni di festeggiamenti colorati!

Espanol :

Únase a nosotros durante tres días de coloridas festividades

