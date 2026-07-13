Fête votive d’Altillac Altillac
samedi 1 août 2026 · Altillac
Informations pratiques
Altillac
Fête votive d’Altillac
Altillac Corrèze
Tarif : – – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 07:00:00
fin : 2026-08-01 23:30:00
Date(s) :
2026-08-01
La commune d’Altillac vous invite à sa fête annuelle ! Une journée festive avec vide-greniers, repas, pétanque, rougail saucisse, bal animé par DJ Jason et feu d’artifice. Réservations avant le 28 juillet pour repas et vide-greniers .
Altillac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 16 08 97
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English : Fête votive d’Altillac
L’événement Fête votive d’Altillac Altillac a été mis à jour le 2026-07-13 par Corrèze Tourisme