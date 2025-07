Fête votive d’Anglars-Juillac Anglars-Juillac

Fête votive d’Anglars-Juillac Anglars-Juillac vendredi 18 juillet 2025.

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-19

Cette année encore le comité des fêtes vous a préparé un weekend de festivités, avec des activités pour les petits et les grands.

Vendredi 18 juillet:

Repas tapas. Réservation obligatoire. Apportez vos couverts.

Gaspacho

Bruschettas

Jambon de pays

Saucisse et chorizo grillés

Tortilla

Crevettes grillées

Vin ou soft

Concerts:

Dézakorléon

Santa Patchole

DJ Ronan

Samedi 19 juillet:

14h30: Concours de pétanque gratuit

19h00: Apéritif banda

Repas terroir. Réservation obligatoire. Apportez vos couverts

Melon jambon de pays

Confit de canard, pommes de terre sarladaises

Cabécou

Croustade

Café

Vin

Concerts:

Banda les Mascagnes

Mélomix 20 .

Salle des fêtes Anglars-Juillac 46140 Lot Occitanie +33 5 65 36 21 70

English :

Once again this year, the festivities committee has prepared a weekend of festivities, with activities for young and old alike.

German :

Auch in diesem Jahr hat das Festkomitee ein Festwochenende für Sie vorbereitet, mit Aktivitäten für Groß und Klein.

Italiano :

Anche quest’anno, il comitato dei festeggiamenti ha preparato un fine settimana di festa, con attività per grandi e piccini.

Espanol :

Un año más, la comisión de festejos ha preparado un fin de semana festivo, con actividades para grandes y pequeños.

