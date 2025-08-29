Fête votive de Barbentane Barbentane

Fête votive de Barbentane Barbentane vendredi 29 août 2025.

Fête votive de Barbentane

Du vendredi 29 août au mardi 2 septembre 2025. Centre du village Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-09-02

Date(s) :

2025-08-29

Fête votive de Barbentane.

Un magnifique programme vous attend autour des traditionnelles encierros avec la manade Lescot, des courses camarguaises, des concours de boules, la soirée moules frites du club taurin, la journée à l’ancienne et des soirées sur le cours Jean Baptiste Rey.





Vendredi 29 Août

19h Tournoi de pétanque organisé par le Footing Club Barbentanais. Parking du Séquier. Récompense 250 euros en bons d’achats

19h Match de gala au Stade Henri Fontaine

21h Bodéga d’ouverture avec DJ Simon M Parking Baron de Chabert organisée par Le Saint-Jean / Bodéga d’ouverture à Lou Barbentanen



Samedi 30 Août

9h30 Concours de boules enfants (pour les moins de 14 ans) organisé par La Boule de la Montagnette. Terrain du Séquier. Inscription le jour même. Récompenses offertes par la ville.

12h Lou Barbentanen vous propose de venir déguster la paëlla de Jérôme à l’ombre des platanes et au son des guitares de Los Blancos. Réservations jusqu’au 25 août au Bar Lou Barbentanen.

19h30 Encierro animé par la pena Lou Carretie. Monument aux morts.

21h Un spectacle grandiose vous attend ! Venez fêter les 10 ans de Show Lorca lors d’un spectacle exceptionnel.

Au Restaurant Bar Le Saint Jean, à partir de 20h, soirée Bodéga avec DJ Loïc.



Dimanche 31 Août

11h Encierro. Monument aux morts.

12h30 Apér’Eau Party au Restaurant Bar Le Saint-Jean avec DJ Simon M & DJ Jos.

15h Tournoi officiel organisé par la Boule de la Montagnette au Séquier. Equipes 2j x 3b. Promotion. Licence FFPJP obligatoire.

19h30 Soirée Moules frites organisée par le Club taurin avec la pena Lou Carretie Boucherie Deurrieu.

22h30 Prêt pour une revue so 80’s ? Laura Spectacle vous embarque dans une Tube Party 80 entre strass et plumes !

Au Restaurant Bar Le Saint Jean, à partir de 20h00, soirée Bodéga avec DJ Laurent & Jason.



Lundi 1er Septembre

8h30 Déjeuner offert par la Boucherie Deurrieu Frères · Barbentane chemin de l’hôpital.

11h Abrivado longue à l’ancienne (départ chemin de l’hôpital arrivée arènes municipales).

13h Repas festif aux arènes municipales organisé par le Club Taurin. Rouille sétoise. Réservations à la Boucherie Deurrieu.

16h30 Course de l’Avenir organisée par le Club Taurin.

19h30 Encierro. Monument aux morts.

20h30 Prêt pour un Tribute Beatles & Rolling Stones ? Vibrez aux sons des guitares du groupe Baby Boom Generation.

Au Restaurant Bar Le Saint Jean, à partir de 20h00, soirée Bodéga avec DJ Karmo.



Mardi 2 Septembre

11h Encierro. Monument aux morts.

12h Rendez-vous sur le Cours Jean-Baptiste Rey pour l’Aïoli Pump’n up avec DJ Bubu et à l’espace Baron de Chabert pour l’Aïoli (repas + boissons comprises réservations en mairie).

16h30 Vachettes piscine · Manade Blanc Arènes municipales. Course organisée par le Club Taurin. .

Centre du village Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85

English :

Festival of Barbentane.

German :

Votivfest in Barbentane.

Italiano :

Festa votiva di Barbentane.

Espanol :

Fiesta votiva de Barbentane.

L’événement Fête votive de Barbentane Barbentane a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence