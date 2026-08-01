Fête votive de Barbentane Barbentane

Informations pratiques

Barbentane

Fête votive de Barbentane

Du jeudi 27 au lundi 31 août 2026. Centre du village Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-27

Fête votive de Barbentane.

Jeudi 27 Août

18h30 Concours de boules mixte sans licence 2H1F place du marché inscription 15 euros par équipe restauration sur place, réservation au 04 90 99 59 89 Organisation Amicale des Sapeurs-pompiers de la Montagnette.

21h Bodéga Aux pieds tanqués DJ Simon.



Vendredi 28 Août Journée des péquélets:

10h Concours de boules enfants esplanade Frédéric Mistral Organisation La boule de la Montagnette.

12h Apéro mousse DJ pour enfants et jeux d’eau sur le cours offert par les commerçants du cours.

15h Concours de pétanque 2Jx3B dotation 80 euros esplanade Frédéric Mistral Organisation La boule de la Montagnette.

18h30 Bandido manade du Juge 6 taureaux Rue sous l’hôpital/ Rue pont de Guyot.

19h30 Moules frites sur le cours tickets en vente à Lou Barbentanen, au Saint-Jean et à la boucherie Deurrieu animé par la pena du grès Organisation Club taurin barbentanais.

22h Bodéga au Saint-Jean DJ Romain.



Samedi 29 Août Aïoli

9h Déjeuner offert par Lou Barbentanen et Le Saint-Jean Sur le cours.

11h Encierro manade des Alpilles Place de la poste/Bertherigues/Rue du Barri.

12h Aïoli DJ Bubu sur le cours 20 euros tickets en vente à la mairie.

16h30 Vache piscine aux arènes manade Lou Pantaï Organisation Club taurin barbentanais. Payant.

21h Bodega DJ Bubu sur le cours.



Dimanche 30 Août, Olympiades des associations

9h Concours de pétanque tête à tête dotation 100 euros esplanade Frédéric Mistral Organisation La boule de la Montagnette

9h Olympiades des associations sur le cours.

13h Apér’eau au bar Le Saint Jean.

15h Concours de pétanque 2Jx3B promotions dotation 150 euros esplanade Frédéric Mistral Organisation La boule de la Montagnette.

18h30 Bandido manade des Alpilles Rue sous l’hôpital/Cours/Bertherigues.

20h Encierro 4 taureaux manade des Alpilles Haut de Bertherigues/Rue du Barri.

20h30 Orchestre Richard Gardet sur le cours.



Lundi 31 Août, journée du club taurin Journée animée par la manade Conti et la pena les astres aux notes

9h Déjeuner au Mas de l’enfant chemin fléché depuis le rond-point Saint-Joseph Offert par la Boucherie Deurrieu.

10h30: Abrivado Longue Parcours route des carrières (départ), chemin sous les roches, route de la gare, avenue Bertherigues, Trou du renard (arrivée).

11h30 Bandido 6 taureaux 1 par 1 trou du renard/cours/Bertherigues/St joseph.

12h30 Repas du club taurin aux pieds tanqués salade, gardiane, dessert tickets en vente à la Boucherie Deurrieu et Aux pieds tanqués.

15h Concours de pétanque triplette mêlée dotation 100 euros esplanade Frédéric Mistral Organisation La boule de la Montagnette.

16h30 Course camarguaise aux arènes finale du trophée J. Chauvet C. Lambert.

20h Bandido Rue sous l’hôpital/Cours/Bertherigues.

21h Orchestre Baby-Boom génération sur le cours. .

Centre du village Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85

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English :

Festival of Barbentane.

L’événement Fête votive de Barbentane Barbentane a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence