Fête votive de Belmont-sur-Rance Belmont-sur-Rance mercredi 13 août 2025.

Belmont-sur-Rance Aveyron

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-17

2025-08-13

Un long week-end de fête dans le village de Belmont avec de nombreuses animations pour petits et grands !

Mercredi 13 août

19h30 Bodega à l’Auberge du Marronnier animée par « Sorry for the noise »

21h concours de belote organisé par la « Belote Belmontaise »

Jeudi 14 août

18h30 séance de Zumba à la salle des fêtes

19h30 Repas en musique au camping Vert Lavande avec le groupe AGATE (cochon à la broche)

20h concours de pétanque en doublette organisé par le « Boule Belmontaise »

23h soirée animée par DJ YONY

Vendredi 15 août

14h concours de pétanque en doublette organisé par la « Boule Belmontaise »

19h30 Repas Brebis grillée animé par La Peña des Abeilles

22h30 Feu d’artifice offert par la municipalité

23h soirée dansante avec l’orchestre Bernard Becker

Samedi 16 août

8h Randonnée Pédestre organisée Cap Al Mount et TRAIL (départ de la salle des fêtes)

15h Tête à tête de pétanque (organisé par la boule Belmontaise)

19h30 Grande Bodéga Moules, saucisses, Frites Animée par la Banda Lou Maseliers

23h00 Grand Bal avec l’orchestre Sortie de Secours

Dimanche 17 août

Toute la journée vide-grenier dans les rues du village

7h déjeuner au tripoux (organisé par les chasseurs)

19h Bodega des associations, soirée bières + soirée déguisée animée par Gratt de la Patt .

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie comite.belmont@gmail.com

English :

A long weekend of festivities in the village of Belmont with many activities for young and old!

German :

Ein langes Festwochenende im Dorf Belmont mit vielen Veranstaltungen für Groß und Klein!

Italiano :

Un lungo weekend di festeggiamenti nel villaggio di Belmont, con tanto di intrattenimento per grandi e piccini!

Espanol :

Un largo fin de semana de festividades en el pueblo de Belmont, con muchas actividades de entretenimiento para grandes y pequeños

