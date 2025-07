Fête votive de Camburat Camburat

place de la salle des fêtes Camburat Lot

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-26

2025-07-25 2025-07-26 2025-07-27

Chaque été, Camburat célèbre sa fête votive dans une ambiance conviviale et festive. Pendant trois jours, le village s’anime au rythme des concerts gratuits, animations pour petits et grands, repas partagés, concours de pétanque, vide-greniers et marché gourmand. Un rendez-vous incontournable pour les habitants et les visiteurs, à vivre en famille ou entre amis !

Vendredi 25 juillet 2025 à partir de 19h

Soirée d’ouverture Fête votive de Camburat

Ambiance bodéga pour lancer la fête votive avec restauration et concert gratuit du groupe LOL.

19h ouverture de l’Hacienda, 20h30 concert avec LOL, Restauration planche

Samedi 26 juillet 2025 de 14h à minuit environ

Animations du samedi

Après-midi animé avec concours de pétanque, jeux pour enfants et soirée en musique avec banda et concert.

Programme 14h concours de pétanque, 16h-18h jeux pour enfants, 19h apéro banda 22h concert gratuit avec WIPERS

Dimanche 27 juillet 2025 de 6h à minuit environ

Journée du dimanche

Journée festive avec vide-greniers, office religieux, hommage, concert en soirée et marché gourmand.

6h à 18h vide-greniers, 9h30 messe, 10h30 dépôt de gerbe, 12h vin d’honneur, 19h marché gourmand, Concert gratuit avec Les Indess .

English :

Every summer, Camburat celebrates its fête votive in a friendly, festive atmosphere. For three days, the village comes alive with free concerts, entertainment for young and old, shared meals, pétanque competitions, garage sales and gourmet markets. A not-to-be-missed event for locals and visitors alike, to enjoy with family and friends alike!

German :

Jeden Sommer feiert Camburat sein Votive-Fest in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre. Drei Tage lang belebt sich das Dorf im Rhythmus von Gratiskonzerten, Animationen für Groß und Klein, gemeinsamen Mahlzeiten, Boule-Wettbewerben, Flohmärkten und Gourmetmärkten. Ein unumgängliches Ereignis für Einwohner und Besucher, das man mit der Familie oder mit Freunden erleben kann!

Italiano :

Ogni estate, Camburat celebra il suo Festival Votivo in un’atmosfera amichevole e festosa. Per tre giorni, il villaggio si anima con concerti gratuiti, intrattenimento per grandi e piccini, pasti condivisi, gare di pétanque, vendite di garage e un mercato gastronomico. Un evento imperdibile per gli abitanti e i visitatori, da vivere con la famiglia e gli amici!

Espanol :

Cada verano, Camburat celebra su Festival Votivo en un ambiente amistoso y festivo. Durante tres días, el pueblo se anima con conciertos gratuitos, animaciones para grandes y pequeños, comidas compartidas, competiciones de petanca, ventas de garaje y un mercado gastronómico. Una cita ineludible para vecinos y visitantes, para disfrutar con la familia y los amigos

