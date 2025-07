Fête Votive de Cardaillac Cardaillac

Fête Votive de Cardaillac Cardaillac vendredi 1 août 2025.

Fête Votive de Cardaillac

Cardaillac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 14:00:00

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-01 2025-08-02 2025-08-03

Le comité des fêtes vous convie à trois jours festifs dans le cadre de la fête votive du village.

Vendredi 1er août :

19h Soirée TAPAS 10€ la planche

21h Retraite aux flambeaux

23h Ambiance festive

Samedi 2 août :

14H Slack Line et jeux pour enfants

15h Inscription Balade en mobylette (5€ avec conso)

16h Départ de la balade (environ 1h30 pour 20km)

19h Apéro animé par World Gipsy

20h Repas (Melon/jambon Truffade/saucisse Fromage+ Dessert 1 Boisson et café)

18 euros (adultes) / 10 euros (enfants)

Réservation au :

– 06.45.04.73.08

23h AMBIANCE FESTIVE JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT

Dimanche 4 août :

9h30 messe et dépôt de gerbe au monument aux morts

12h apéro offert par la municipalité

14h concours de pétanque en doublettes

19h Marché Gourmand sur la place du fort animé par ESTA’FETES

23h Grand Feu d’artifice Musical et Gratuit .

Cardaillac 46100 Lot Occitanie +33 6 45 04 73 08

English :

The festival committee invites you to three festive days as part of the village fête votive.

German :

Das Festkomitee lädt Sie zu drei festlichen Tagen im Rahmen des Votive-Festes des Dorfes ein.

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti vi invita a trascorrere tre giorni di festa nell’ambito della festa votiva del villaggio.

Espanol :

La comisión de festejos le invita a disfrutar de tres días festivos en el marco de la fiesta votiva del pueblo.

L’événement Fête Votive de Cardaillac Cardaillac a été mis à jour le 2025-07-24 par OT Lacapelle Marival