FÊTE VOTIVE DE CASTRIES Castries vendredi 1 août 2025.

Place du Cartel Castries Hérault

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-06

2025-08-01

Castries en fête, c’est la première semaine d’août, et pour la première fois sur une place du Cartel entièrement réhabilitée ! Bals, matinée des enfants, animations taurines dans les arènes, le village et le parc du château, pétanque…

En attendant le programme complet et détaillé avec le Fougasset distribué par le Comité des Fêtes, voici les rendez-vous* à ne pas manquer !

Place du Cartel Castries 34160 Hérault Occitanie

English :

Castries en fête takes place during the first week of August, and for the first time on the completely refurbished Place du Cartel! Dances, children?s matinees, bullfighting activities in the arena, village and château grounds, pétanque…

German :

Castries en fête findet in der ersten Augustwoche statt, und zwar zum ersten Mal auf dem völlig neu gestalteten Place du Cartel! Bälle, Kindermorgen, Stierkampfveranstaltungen in der Arena, im Dorf und im Schlosspark, Pétanque…

Italiano :

Castries en fête si svolge durante la prima settimana di agosto e per la prima volta si svolge nella Place du Cartel, completamente rinnovata! Danze, matinée per bambini, attività di corrida nelle arene, nel villaggio e nel parco del castello, bocce…

Espanol :

Castries en fête se celebra la primera semana de agosto y, por primera vez, en la renovada Place du Cartel Bailes, matinales infantiles, actividades taurinas en los ruedos, el pueblo y el recinto del castillo, petanca…

