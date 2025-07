Fête votive de Cournou Saint-Vincent-Rive-d’Olt

Fête votive de Cournou Saint-Vincent-Rive-d’Olt samedi 9 août 2025.

Fête votive de Cournou

Cournou Saint-Vincent-Rive-d’Olt Lot

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-09

Cette année la fête de Cournou fait le plein de nouveautés en gardant ses traditions!

Samedi 9 août:

20h00: Repas. Réservation obligatoire. Apportez vos couverts.

Bal gratuit animé par l’orchestre TNT

Dimanche 10 août:

Jeux inter-villages. Qui soulèvera le 3ème bouclier? Inscriptions obligatoires.

19h00: Apéritif dinatoire

22h00: DJ Hugo GRD .

Cournou Saint-Vincent-Rive-d’Olt 46140 Lot Occitanie +33 6 20 55 40 72 comite.cournou@gmail.com

English :

This year’s Cournou festival is full of new features while keeping its traditions!

German :

Das diesjährige Cournou-Fest ist vollgepackt mit Neuheiten und behält seine Traditionen bei!

Italiano :

Il festival di Cournou di quest’anno è ricco di novità, pur mantenendo le sue tradizioni!

Espanol :

El festival de Cournou de este año viene cargado de novedades, ¡pero manteniendo sus tradiciones!

L’événement Fête votive de Cournou Saint-Vincent-Rive-d’Olt a été mis à jour le 2025-07-16 par OT CVL Vignoble