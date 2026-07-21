Informations pratiques

Palmas d’Aveyron

Fête votive de Cruéjouls

CRUEJOULS Palmas d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-03

Fête de la Saint Laurent, organisée par le Comité des Fêtes de Cruéjouls.

lundi 3 août

9h randonnée pédestre rdv place de l’église. Participation 2€. Organisé par la Cardabelle

19h Brasucade-Frites rdv place de l’église Organisé par la Cardabelle

mardi 4 août

20h Concours de pétanque / Restauration sur place

mercredi 5 août

20h Concours de belote sous chapiteaux à la place de l’église / Restauration sur place

Jeudi 6 août

20h30 Quine de l’été. Place de l’église / sous chapiteaux /

A gagner 2 repas chez Bras, vol en ULM, couteau de Laguiole, bons d’achat….. Réservation possible des cartons Chez Guilou .

vendredi 7 août

20h Apéro-concert avec Osmose Trio & Duo à Deux / Restauration sur place

samedi 8 août

18h30 messe

20h Apéro-concert avec La Purée restauration sur place

23h Bal disco avec DJ Skydrum / Restauration sur place

dimanche 9 août

8h Petit déjeuner aux tripoux Place de l’église

14h Pool party, prenez vos maillots !

19h30 Apéro concert avec un singe en hiver

20h30 Repas animé avec Mezzo Projekt . Menu (17€) taboulé, émincé de poulet, truffade, fromage, gâteau à la broche, café.

Réservation au 06 71 65 74 23 .

CRUEJOULS Palmas d’Aveyron 12310 Aveyron Occitanie

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English :

Saint Laurent Festival, organized by the Cru%E9jouls Festival Committee.

L’événement Fête votive de Cruéjouls Palmas d’Aveyron a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)