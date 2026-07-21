Fête votive de Cruéjouls Palmas d’Aveyron
lundi 3 août 2026 · Palmas d'Aveyron
Informations pratiques
Palmas d’Aveyron
Fête votive de Cruéjouls
CRUEJOULS Palmas d’Aveyron Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-03
Fête de la Saint Laurent, organisée par le Comité des Fêtes de Cruéjouls.
lundi 3 août
9h randonnée pédestre rdv place de l’église. Participation 2€. Organisé par la Cardabelle
19h Brasucade-Frites rdv place de l’église Organisé par la Cardabelle
mardi 4 août
20h Concours de pétanque / Restauration sur place
mercredi 5 août
20h Concours de belote sous chapiteaux à la place de l’église / Restauration sur place
Jeudi 6 août
20h30 Quine de l’été. Place de l’église / sous chapiteaux /
A gagner 2 repas chez Bras, vol en ULM, couteau de Laguiole, bons d’achat….. Réservation possible des cartons Chez Guilou .
vendredi 7 août
20h Apéro-concert avec Osmose Trio & Duo à Deux / Restauration sur place
samedi 8 août
18h30 messe
20h Apéro-concert avec La Purée restauration sur place
23h Bal disco avec DJ Skydrum / Restauration sur place
dimanche 9 août
8h Petit déjeuner aux tripoux Place de l’église
14h Pool party, prenez vos maillots !
19h30 Apéro concert avec un singe en hiver
20h30 Repas animé avec Mezzo Projekt . Menu (17€) taboulé, émincé de poulet, truffade, fromage, gâteau à la broche, café.
Réservation au 06 71 65 74 23 .
CRUEJOULS Palmas d’Aveyron 12310 Aveyron Occitanie
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English :
Saint Laurent Festival, organized by the Cru%E9jouls Festival Committee.
L’événement Fête votive de Cruéjouls Palmas d’Aveyron a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)