Salles des Fêtes 13h BALL TRAP (par la Société de chasse). 20h REPAS: Melon & Charcuterie/Aligot Confit de canard/Gâteau à la broche & Crème anglaise (17€). 21h Soirée CONCERT & Cocktails avec Duo à Deux et DJ Théo. Manèges & Jeux Enfants.

SAMEDI 28 juin

DIMANCHE 29 juin

Dès 8h DEJEUNER aux tripous (par l’APE)/ 15h Concours de pétanque en doublette / 20h repas Farçous PAELLA Fromage Tarte aux Pommes et marinières, soirée Bal dansant avec Guillaume FABRE

Manèges & Jeux Enfants tous le week-end .

Curan 12410 Aveyron Occitanie

English :

Salles des Fêtes 1pm BALL TRAP (by the Hunting Society). 8pm MEAL: Melon & Charcuterie/Duck Confit/Gâteau à la broche & Crème anglaise (17?). 9pm CONCERT & Cocktails with Duo à Deux and DJ Théo. Merry-go-rounds & children’s games.

German :

Salles des Fêtes 13 Uhr BALL TRAP (von der Jagdgesellschaft). 20 Uhr ABENDESSEN: Melone & Wurstwaren/Aligot Entenkonfit/Spießkuchen & Englische Creme (17?). 21 Uhr KONZERT- und Cocktailabend mit Duo à Deux und DJ Théo. Karussells und Spiele für Kinder.

Italiano :

Salles des Fêtes ore 13:00 TRAPANO DI PALLA (a cura della Società della Caccia). ore 20.00 PASTO: Melone e salumi/confettura d’anatra/gâteau à la broche e crème anglaise (17?). ore 21:00 CONCERTO e cocktail con Duo à Deux e DJ Théo. Giostre e giochi per bambini.

Espanol :

Salles des Fêtes 13h TRAMPA DE PELOTA (por la Sociedad de Caza). 20.00 h COMIDA: Melón y embutidos/Pato confitado/Gateau à la broche & Crème anglaise (17?). 21.00 h CONCIERTO Y Cóctel con Duo à Deux y DJ Théo. Tiovivos y juegos infantiles.

