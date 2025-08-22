Fête votive de Faycelles Faycelles

Le comité des fêtes de Faycelles vous annonce le retour de sa fête votive!

Trois jours de festivités estivales à Faycelles avec concerts, animations pour petits et grands, repas conviviaux, concours de pétanque et feu d’artifice.

le bourg Faycelles 46100 Lot Occitanie +33 6 02 39 95 16

English :

The Faycelles Festival Committee announces the return of its fête votive!

Three days of summer festivities in Faycelles, with concerts, entertainment for young and old, convivial meals, pétanque competitions and fireworks.

German :

Der Festausschuss von Faycelles kündigt die Rückkehr seines Festes « Fête votive » an!

Drei Tage Sommerfest in Faycelles mit Konzerten, Animationen für Groß und Klein, geselligen Mahlzeiten, Boule-Wettbewerben und Feuerwerk.

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti di Faycelles è lieto di annunciare il ritorno della festa votiva!

Tre giorni di festeggiamenti estivi a Faycelles, con concerti, intrattenimento per tutte le età, pasti conviviali, gare di pétanque e fuochi d’artificio.

Espanol :

La comisión de fiestas de Faycelles se complace en anunciar el regreso de su fiesta votiva

Tres días de fiesta estival en Faycelles, con conciertos, animaciones para todas las edades, comidas de convivencia, competiciones de petanca y fuegos artificiales.

