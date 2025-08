Fête Votive de Gréalou Gréalou

Fête Votive de Gréalou Gréalou jeudi 14 août 2025.

Fête Votive de Gréalou

Esplanade de Gréalou Gréalou Lot

Gratuit

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-17

2025-08-14

Pendant quatre jours, le village de Gréalou s’anime et vibre au rythme de sa fête votive ! Concours de pétanque, apéro tapas, marché gourmand, jeux et structures gonflables pour les enfants, grands bals et méchoui festif l’ambiance est garantie pour petits et grands. Entre musique, convivialité et traditions locales, habitants et visiteurs partagent des moments inoubliables au cœur du village.

jeudi 14 août

Première journée festive à Gréalou avec un concours de pétanque l’après-midi suivi d’un apéro tapas animé musicalement et d’un dancefloor pour prolonger la soirée.

14h00 concours de pétanque en doublette

– 19h00 apéro tapas avec Esta’Fêtes

– 23h00 dancefloor avec Moonlight Animation

vendredi 15 août

Journée familiale avec jeux en bois et structures gonflables gratuits pour enfants, marché gourmand avec restauration sur place et animation musicale, suivis d’un bal en soirée.

– 17h00 jeux en bois et jeu gonflable

– 19h00 marché gourmand et animation musicale avec Microwave

– 23h00 baloch’ animé par Moonlight Animation

samedi 16 août

Soirée conviviale avec un grand méchoui animé musicalement, où chacun apporte ses couverts.

20h00 méchoui animé par Les Frangins

dimanche 17 août

Dernière journée de la fête votive avec un ball-trap organisé à Puy Manau.

– 15h00 ball-trap .

Esplanade de Gréalou Gréalou 46160 Lot Occitanie +33 6 79 15 62 32 cdfgrealou@gmail.com

English :

For four days, the village of Gréalou comes alive and vibrates to the rhythm of its fête votive! Petanque competition, tapas aperitif, gourmet market, games and inflatables for children, big balls and festive méchoui: the atmosphere is guaranteed for young and old alike. With music, conviviality and local traditions, locals and visitors share unforgettable moments in the heart of the village.

German :

Vier Tage lang wird das Dorf Gréalou im Rhythmus seines Votivfestes belebt und vibriert! Pétanque-Wettbewerbe, Tapas-Aperitif, Gourmetmarkt, Spiele und Hüpfburgen für Kinder, große Bälle und festliches Mechoui: Die Stimmung ist für Groß und Klein garantiert. Zwischen Musik, Geselligkeit und lokalen Traditionen erleben Einwohner und Besucher unvergessliche Momente im Herzen des Dorfes.

Italiano :

Per quattro giorni, il villaggio di Gréalou si animerà al ritmo della sua festa votiva! Con una gara di pétanque, un aperitivo a base di tapas, un mercato gastronomico, giochi e strutture gonfiabili per i bambini, grandi balli e un festoso méchoui, l’atmosfera è garantita per deliziare grandi e piccini. Tra musica, convivialità e tradizioni locali, gli abitanti e i visitatori condividono momenti indimenticabili nel cuore del villaggio.

Espanol :

Durante cuatro días, el pueblo de Gréalou se animará al ritmo de su fiesta votiva Concurso de petanca, aperitivo de tapas, mercado gastronómico, juegos y estructuras hinchables para los niños, grandes bailes y un méchoui festivo, el ambiente hará las delicias de grandes y pequeños. Con música, convivencia y tradiciones locales, lugareños y visitantes compartirán momentos inolvidables en el corazón del pueblo.

L’événement Fête Votive de Gréalou Gréalou a été mis à jour le 2025-08-01 par OT Figeac