Fête votive de La Chapelle-Saint-Géraud La Chapelle-Saint-Géraud samedi 16 août 2025.
La Chapelle-Saint-Géraud Corrèze
Gratuit
Début : 2025-08-16
fin : 2025-08-16
2025-08-16 2025-08-17
La fête votive de La Chapelle-Saint-Géraud rassemble habitants et visiteurs pour deux journées conviviales mêlant animations traditionnelles, repas festif et moments de rencontre. Concours de pétanque, repas cochon-aligot, marché de producteurs et bal variétés rythment le week-end dans une ambiance familiale et chaleureuse. .
La Chapelle-Saint-Géraud 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 47 06 73
