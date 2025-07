Fête Votive de la Saint Éloi Mairie de Saint Etienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès

Fête Votive de la Saint Éloi Mairie de Saint Etienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès dimanche 3 août 2025.

Fête Votive de la Saint Éloi

Dimanche 3 août 2025 à partir de 10h.

10H00 Tournée de distribution des tortillades dans le village.

Jeudi 7 août 2025 à partir de 9h30.

9h30 Confection des bouquets

15h Garnissage de la charrette

20h Apéro et grillades dans les arènes

21h30 Taureau Piscine.

Vendredi 8 août 2025 à partir de 19h.

19h Abrivado

20h Course de la Tarasque

20h30 Repas

21h Soirée DJ

22h Encierro.

Samedi 9 août 2025 de 11h à 22h.

11h-16h: Journée spéciale minots

19h Course de la charrette

21h repas et soirée

22h Encierro.

Dimanche 10 août 2025 de 7h30 à 23h.

7H30 Messe

9H45 Grand Messe de Saint-Eloi à l’église.

11H00 Défilé, bénédiction et course de la charrette

18h30 Abrivado20h30 Repas

21h Animation musicale.

Lundi 11 août 2025 de 8h à 23h.

8H00 Messe à la mémoire des défunts suivie du dépôt des bouquets au cimetière.

11h Abrivado

13h Repas

16h30 Course Camarguaise

20h30 Soirée blanche repas

21h Animation musicale.

Mardi 12 août 2025 de 9h à 22h30.

9h Déjeuner champêtre au Mas Pavillon

11h Abrivado longue

13h Aïoli

21h Animation musicale. Mairie de Saint Etienne du Grès Hôtel de Ville Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-03 11:00:00

fin : 2025-08-09 22:00:00

Date(s) :

2025-08-03 2025-08-07 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-11 2025-08-12

Rendez-vous incontournable de l’été Fidèle à ses traditions, Saint-Étienne du Grès soutient ses associations pour proposer la très attendue fête votive de la Saint-Éloi, du 8 au 12 aoûtEnfants

Un rendez-vous qui attire chaque année de nombreux admirateurs de ces courses spectaculaires de la charrette de Saint-Éloi. Rendez-vous au premier virage samedi 10 et dimanche 11 août!



Programme pour la Saint-Eloi 2025



• Samedi 2 août

10H00 Tournée de distribution des tortillades dans le village.



• Jeudi 7 août

9h30: Confection des bouquets

15H00 Garniture de la Charrette dans la Cour de la mairie

20h Apéro et grillades Arènes

21H30 Vachettes Piscine Arènes



• Vendredi 8 août

19H00 Abrivado avec la Manade Martel Avenue de la République

20H00 Course de la Tarasque Cœur du village

20H30 Repas Cœur du village

21H00 Soirée DJ Jeremy M.

22H00 Encierro avec la Manade Robert H Parking Salle des Fêtes



• Samedi 9 août

11H00 16H00 Journée spéciale minots avec jeux d’eau Coeur du village

19H00 Course de la Charrette devant l’Oratoire de la Saint-Eloi

20H00 Aubade au Président Devant la salle des fêtes

21H00 Repas soirée DJ Enzo C Coeur du village

22H00 Encierro avec la Manade Robert H Parking salle des fêtes



• Dimanche 10 août

7H30 Messe et déjeuner des charretiers (11 t, Avenue du Stade)

9H45 Grand Messe de Saint-Eloi à l’église.

11H00 Défilé, bénédiction et course de la charrette avec la Peña du Grès & Lou Riban Esteven

18H30 Abrivado des gardianou du Mas de Laudun, Rue de la République

20H30 Repas Cœur du village

21H00 Animation musicale avec l’orchestre Eric Ferrari (offert par la Mairie)



• Lundi 11 août

8H00 Messe à la mémoire des défunts suivie du dépôt des bouquets au cimetière.

11H00 Abrivado avec la Manade Conti Avenue de la République

13H00 Repas Cour de la mairie

16H30 Demi-finale Trident d’Or Arènes

20H30 Repas Soupe au Pistou Soirée Blanche coeur du village

21H00 Animation musicale l’Orchestre La Show Lorca (offert par la Mairie)



• Mardi 12 août

9h30 Déjeuner champêtre au Mas Pavillon

11h Abrivado longue à l’ancienne Manade Conti du Mas Pavillon aux arènes (poussettes, piétons et fumigènes interdits !)

13h Grand Aïoli (cour de la Mairie, animé par la Peña « Les Aux Temps Tics »)

21h Animation musicale avec l’orchestre NEW ZIK (offert par la mairie)



Tickets au Café du vieux Grès, à la boulangerie Au Grès du Pain, au Tabac Presse et auprès des membres de la Saint Eloi. .

Mairie de Saint Etienne du Grès Hôtel de Ville Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46

English :

A not-to-be-missed summer rendezvous True to its traditions, Saint-Étienne du Grès is supporting its associations to put on the eagerly-awaited fête votive de la Saint-Éloi, from 8 to 13th of August.

German :

Unumgänglicher Termin im Sommer Saint-Étienne du Grès bleibt seinen Traditionen treu und unterstützt seine Vereine, um das mit Spannung erwartete Votivfest des Heiligen Eloi von dem 8. bis dem 13. August zu veranstalten.

Italiano :

Un evento estivo da non perdere Fedele alle sue tradizioni, Saint-Étienne du Grès sostiene le sue associazioni per organizzare l’atteso festival di Saint-Éloi dall’8 al 12 agosto

Espanol :

Una cita estival ineludible Fiel a sus tradiciones, Saint-Étienne du Grès apoya a sus asociaciones para organizar la esperada fiesta de Saint-Éloi del 8 al 12 de agosto

L’événement Fête Votive de la Saint Éloi Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2025-07-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles