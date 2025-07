Fête Votive de la Saint-Laurent 2025 Eygalières

Fête Votive de la Saint-Laurent 2025 Eygalières vendredi 8 août 2025.

Fête Votive de la Saint-Laurent 2025

Vendredi 8 août 2025 de 9h à 0h.

Samedi 9 août 2025 de 8h30 à 0h.

Dimanche 10 août 2025 de 8h30 à 22h.

Lundi 11 août 2025 de 8h30 à 0h.

Mardi 12 août 2025 de 9h à 0h.

Mercredi 13 août 2025 à partir de 15h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Village d’Eygalières Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-08 08:30:00

fin : 2025-08-10 22:00:00

Date(s) :

2025-08-08 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13

Venez vivre la Fête Votive de la Saint-Laurent à Eygalières du vendredi 08 au mercredi 13 août !

Nostro culturo prouvençalo, nost’identita eigalierenco !



Au programme de la Fête Votive de la Saint-Laurent 2025



• VENDREDI 08 AOÛT



9H Rue de la République vente de T-shirts de fête de Li Cago-nis sur le marché

12H30 Bistrot de la Gare, Mollégès la Démarrante, avec DJ Mathieu Celluci & Hugo Moragon

15h Boulodrome, avenue Léon Blum concours de pétanque, 11ème souvenir A. Bracciotti, équipes choisies 3 joueurs 2 boules + concours féminin, coupe du Président, équipes choisies 2 joueuses 3 boules

18H30 Église Saint-Laurent grande messe en l’honneur de Saint-Laurent, patron du village

21H30 Bars du village animations (DJ Luca Mencci au Café de la Place, Repas Aïoli au Café du Progrès, DJ William Wells au Café du Centre)



• SAMEDI 09 AOÛT (TOUS EN MAILLOT DE FÊTE)



8H30 Manade Grimaud, chemin de la Roque déjeuner au pré offert et vente de T-shirts de fête Li Cago-nis

9H30 Manade Grimaud, chemin de la Roque ferrade de 3 anoubles, animée par les Peñas du Grès et Li Carretie

11H Départ Mas d’Aubergue / Pont rouge, route de la Gare ; arrivée centre ville abrivado longue par la Manade Lescot (engins motorisés interdits), animée par les Peñas du Grès et Li Carretie

Centre-village bandido

12H30 Centre-village aubade avec les Peñas du Grès et Li Carretie + animations dans les bars (DJ Max Jausselme au Café de la Place, Ambiance musicale au Café du Progrès)

15H Boulodrome, avenue Léon Blum concours de pétanque à la mêlée 3 joueurs 2 boules

19H Centre-village bandido de 10 taureaux par la Manade Grimaud, animée par la Peña Li Carretie

20H Café du Progrès repas à thème (seiches à la seitoise)

21H30 Boulodrome, avenue Léon Blum concours de pétanque mixte, 2 hommes-1 femme

22H Centre-village grande soirée « Esprit Chu » avec les DJ’s Capi et Greg Herma, résidents de la Churascaia + Alain Coquin Show et Tara Dancer Performer



• DIMANCHE 10 AOÛT (JOURNÉE OLYMPIQUE DE MARSEILLE, TOUS EN BLEU & BLANC)



8H30 Départ lieu-dit La Glacière, montée Mas de la Brune course de vélo « Grand Prix Cycliste d’Eygalières » organisée par le Cyclo Sport Cavaillonnais

9H Centre-village déjeuner « À la Francis »

11H Centre-village festival d’abrivados par les Manades Grimaud et Lescot, animation par la Peña La Provençale

12H30 Centre-village aubade avec la Peña La Provençale + animation dans les bars (DJ Bubu au Café de la Place, animation musicale au Café du Progrès)

15H Boulodrome, avenue Léon Blum concours de pétanque à la mêlée 3 joueurs 2 boules

19H Centre-village apéritif concert avec Show Lorca « La tournée des 10 ans »

20H Café du Progrès repas à thème (fideua)

22H Centre-village grand bal, « La tournée des 10 ans » avec l’Orchestre Show Lorca



• LUNDI 11 AOÛT (LA JOURNÉE AUTHENTIQUE, L’APRÈS-MIDI DES PEQUELETS)



8H30 Boulodrome, avenue Léon Blum concours de coinche

9H Centre-village déjeuner « À la Francis » + concours de boule pour enfants de 5 à 14 ans

11H Centre-village festival d’abrivados par les Manades Aubanel et Conti, animation par la Peña Camargua

12H30 Centre-village aubade avec la Peña Camargua + animation musicale au Café de la Place et Café du Progrès

13H Centre-village sardinade organisée par l’association des jeunes Li Cago-Nis

15H Boulodrome, avenue Léon Blum concours de pétanque à la mêlée 3 joueurs 2 boules

16H Centre-village jeux pour enfants (piñata, goûter et cadeaux)

17H30- Centre-village abrivado de poneys avec Mas de Laudun par Fabien Krikorian

20H Café du Progrès repas à thème (soupe au pistou)

21H Centre-village repas populaire (soupe à l’oignon, cochon aux 4 épices, fromage, glace et vin), réservation conseillée, tickets en vente dans les commerces

Soirée Flashback années 80/90/2000 par DJ Yohan Temps Design



• MARDI 12 AOÛT (LA GRANDE FINALE EYGALIÈROISE)



9H Centre-village déjeuner « À la Francis »

11H Centre-village abrivado par la Manade Grimaud avec toros neufs et jeunes, animation par la Peña Camargua

12H30 Centre-village aubade avec la Peña Camargua + animation musicale dans les bars (Les anciens de la folie Val d’Isère au Café de la Place, animation musicale au Café du Progrès)

15H Boulodrome, avenue Léon Blum concours de pétanque à la mêlée 3 joueurs 2 boules

19H Centre-village apéritif concert avec l’orchestre « Cocktail de nuit »

20H Café du Progrès repas à thème (gardiane de taureau)

21H15 Départ de la place des Pago-tard jusqu’au stade pégoulado/passo Carriero, défilé en costumes traditionnels, spectacle de danses folkloriques (2 tours)

22H Centre-village grand bal avec l’orchestre « Cocktail de nuit »



• MERCREDI 13 AOÛT



15H Boulodrome, avenue Léon Blum concours de pétanque, équipes 3 joueurs 2 boules (réservé aux promotions) .

Village d’Eygalières Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01 info@mairieeygalieres.fr

English :

Come and enjoy the Fête Votive de la Saint-Laurent in Eygalières from Friday 08 to Wednesday 13 August!

German :

Erleben Sie das Fête Votive de la Saint-Laurent in Eygalières von Freitag, dem 08. bis Mittwoch, dem 13. August!

Italiano :

Venite a godervi la Festa votiva di Saint-Laurent a Eygalières da venerdì 08 a mercoledì 13 agosto!

Espanol :

¡Venga a disfrutar de la Fête Votive de la Saint-Laurent en Eygalières del viernes 08 al miércoles 13 de agosto!

L’événement Fête Votive de la Saint-Laurent 2025 Eygalières a été mis à jour le 2025-07-18 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles