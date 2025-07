Fête Votive de la Saint-Laurent Semaine bouliste Boulodrome d’Eygalières Eygalières

Fête Votive de la Saint-Laurent Semaine bouliste Boulodrome d'Eygalières Eygalières vendredi 8 août 2025.

Fête Votive de la Saint-Laurent Semaine bouliste

Du vendredi 8 au mercredi 13 août 2025 le vendredi à partir de 15h. Le samedi à partir de 15h. Le dimanche à partir de 15h. Le lundi à partir de 8h30. Le mardi à partir de 15h. Le mercredi à partir de 15h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Boulodrome d’Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières Bouches-du-Rhône

A l’occasion de la Fête Votive de la Saint-Laurent à Eygalières, assistez ou participez à la semaine bouliste, du vendredi 08 au mercredi 13 août !

La semaine bouliste de la Fête de la Saint-Laurent est organisée par l’association La Boule Egyaliéroise.



Inscriptions au Boulodrome Avenue Léon Blum



Vendredi 08 août

15h 11ème souvenir A. Bracciotti, Concours équipes choisies, 3 joueurs 2 boules (Concours officiel réservé aux licenciés)

15h Concours féminin, Coupe du président, Équipes choisies, 2 joueurs 3 boules (ouvert à toutes)



Samedi 09 août (ouvert à tous)

15h Concours à la mêlée, 3 joueurs 2 boules

21h Concours mixte, 2 hommes 1 femme



Dimanche 10 août (ouvert à tous)

15h Concours à la mêlée, 3 joueurs 2 boules



Lundi 11 août

8h30 Concours de coinche

9h Concours enfants 5 à 14 ans

15h 1er souvenir D. Granier, Concours équipes choisies, 2 joueurs 3 boules (Concours officiel réservé aux licenciés)



Mardi 12 août (ouvert à tous)

15h Concours à la mêlée, 3 joueurs 2 boules



Mercredi 13 août (Concours officiel réservé aux licenciés)

15h 14ème souvenir J. Pelissier, Concours équipes, 3 joueurs 2 boules

Réservé aux Promotions .

Boulodrome d’Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 74 59 63 alainfayolle14@hotmail.fr

English :

During the Saint-Laurent Festival in Eygalières, come and watch or take part in the Petanque Week, from Friday 8th to Wednesday 13th August!

German :

Anlässlich des Saint-Laurent Votivfests in Eygalières können Sie vom Freitag, 8. bis Mittwoch, 13. August an der Petanque Woche teilnehmen oder diese mitverfolgen!

Italiano :

Nell’ambito della Festa votiva di Saint-Laurent a Eygalières, venite a partecipare alla Settimana della Bouliste, da venerdì 08 a mercoledì 13 agosto!

Espanol :

Con motivo de la Fiesta Votiva de San Lorenzo en Eygalières, participe en la Semana Bouliste, del viernes 08 al miércoles 13 de agosto

