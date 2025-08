Fête Votive de la Saint-Louis 2025 Cours Paul Révoil Mouriès

Fête Votive de la Saint-Louis 2025 Cours Paul Révoil Mouriès jeudi 21 août 2025.

Fête Votive de la Saint-Louis 2025

Jeudi 21 août 2025 de 21h à 23h.

Vendredi 22 août 2025 de 8h30 à 23h30.

Samedi 23 août 2025 de 8h à 1h30.

Dimanche 24 août 2025 de 8h30 à 1h30.

Lundi 25 août 2025 de 10h30 à 18h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Cours Paul Révoil Centre-Ville de Mouriès Mouriès Bouches-du-Rhône

Venez vivre la Fête Votive de la Saint-Louis à Mouriès du jeudi 21 au lundi 25 août 2025 !

La Fête Votive de la Saint-Louis à Mouriès est une célébration traditionnelle provençale en l’honneur de Saint Louis, patron de la ville.

Pendant 5 jours, le Comité des Fêtes, la municipalité et d’autres associations de Mouriès proposent des animations taurines, des bals et concerts, des courses camarguaises…

Plongez dans la culture locale et venez vivre la Fête de la Saint-Louis dans une ambiance festive et conviviale !



PROGRAMME PRÉVISIONNEL 2025



◉ JEUDI 21 AOÛT

21h Arènes André Blanc olympiades camarguaises jeux de gardians (Saut de cheval à cheval, Attente au fer, Saut de cheval à taureau, Ferrade en piste)



◉ VENDREDI 22 AOÛT LA JOURNÉE DES ENFANTS

8h30 Café de Provence concours de contrée

10h à 19h Cour de l’école primaire l’Oustau di Pichoun (jeux gonflables)

10h30 Mairie de Mouriès, avenue Pasteur remise des clés de la commune aux enfants

11h Avenue Pasteur abrivado des enfants

17h Cour de l’école primaire école des fans

19h Boulodrome concours de boules des enfants, organisé par le Lions Club

19h à 20h Cours Paul Révoil apéritif concert avec l’Orchestre Luxury, organisé par la municipalité

21h30 à 1h30 Cours Paul Révoil bal avec l’Orchestre Luxury, organisé par la municipalité

21h30 Arènes André Blanc course de Taù, organisée par le Club Taurin Mouriésen



◉ SAMEDI 23 AOÛT LA JOURNÉE À L’ANCIENNE

8h Église St Jacques charrettes devant l’église

8h30 Église St Jacques départ des charrettes

9h Mas Payan petit-déjeuner, animé par la Peña La Provençale

10h30 Mas Payan départ abrivado longue avec la Manade Conti

11h15 Rue Pasteur abrivado avec la manade Aubanel

12h Cours Paul Révoil animation musicale avec la peña La Provençale

13h à 17h Cours Paul Révoil animation musicale avec DJ Sabatier, organisée par Li Pichoulins

18h Rue Pasteur et rue d’Arles festival d’abrivado avec les manades Aubanel et Conti

19h15 à 20h15 Cours Paul Révoil apéritif concert avec l’orchestre Puzzle, organisé par la municipalité

21h30 à 1h30 Cours Paul Révoil bal avec l’orchestre Puzzle, organisé par la municipalité



◉ DIMANCHE 24 AOÛT

8h30 Café de l’Avenir concours de contrée

11h Grand Draille abrivado longue avec la manade Conti

12h Cours Paul Révoil apéritif concert, organisé par les Bars

16h30 Arènes André Blanc Course camarguaise « Trophée Soler », organisée par le Club Taurin Mouriésen

18h Arènes André Blanc abrivado avec la manade Martel

19h à 20h Cours Paul Révoil apéritif concert avec l’orchestre Richard Gardet, organisé par la municipalité

21h30 à 1h30 Cours Paul Révoil grand spectacle avec l’orchestre Richard Gardet, « Mélodie de Paris », avec l’artiste Amaury Vassili, organisé par la municipalité



◉ LUNDI 25 AOÛT

71 ANS DE L’AÏOLI POPULAIRE DE MOURIÈS

10h30 Place de l’Église et avenue Pasteur encierro avec la manade Martel, organisée par Li Pichoulins

12h à 16h30 Cours Paul Révoil grand aïoli, animé par l’Orchestre B.E Live Band et Stephan Del Corso, organisé par la municipalité

16h30 Arènes André Blanc Taureau piscine, organisé par le Club Taurin Mouriésen .

Cours Paul Révoil Centre-Ville de Mouriès Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 49 34 36 comitedesfetesmouries@gmail.com

