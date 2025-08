Fête Votive de la Saint-Louis 2025 Olympiades camarguaises Rue des Arènes Mouriès

Fête Votive de la Saint-Louis 2025 Olympiades camarguaises

Jeudi 21 août 2025 à partir de 21h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Préparez-vous pour les Olympiades Camarguaises, aux Arènes de Mouriès, jeudi 21 août à partir de 21h !

Organisé par le Comité des Fêtes de Mouriès, dans le cadre de la Fête Votive de la Saint-Louis à Mouriès



Un grand spectacle vous attend pour ces huitièmes olympiades camarguaises mouriésennes !

Qui remportera le trophée ?



4 concurrents

Manade Aubanel, Manade Gillet, Manade du Soleil, Manade Agu



4 épreuves

Saut de cheval à taureau, saut de cheval à cheval, attente au fer, ferrade en piste



Capelade des arlésiennes animée par la peña La Provençale



Petite restauration et buvette sur place .

Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 49 34 36 comitedesfetesmouries@gmail.com

English :

Get ready for the Camargue Olympics at the Arènes of Mouriès on Thursday 21 August from 9pm!

German :

Machen Sie sich bereit für die Camargue Olympiade in der Arena von Mouriès am Donnerstag, den 21. August, ab 21 Uhr!

Italiano :

Preparatevi alle Olimpiadi della Camargue all’Arena Mouriès giovedì 21 agosto dalle 21:00!

Espanol :

Prepárese para los Juegos Olímpicos de Camarga en el Mouriès Arena el jueves 21 de agosto a partir de las 21:00 horas

