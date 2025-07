Fête votive de la Saint Pierre Auriol

Fête votive de la Saint Pierre Auriol vendredi 25 juillet 2025.

Fête votive de la Saint Pierre

Du vendredi 25 au dimanche 27 juillet 2025. Cours du 4 Septembre Auriol Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-07-25

fin : 2025-07-27

2025-07-25

Grande fête votive de la St Pierre avec soirées, concerts et fête foraine.

Au programme de ce week-end festif :

Vendredi 25/07 Soirée mousse et DJ

19h30-20h30 réservé aux enfants de 3 à 7 ans sous la responsabilité des parents

21h tous publics



Samedi 26/07 à 21h soirée cabaret avec la présence de Mia The Voice saison 13.



Dimanche 27/07 à 21h concert tribute Blues Brothers.



Fête foraine du vendredi au dimanche .

Cours du 4 Septembre Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 72 18 86

English :

Great votive festival of St Peter with parties, concerts and fair.

German :

Großes Votivfest zu St. Pierre mit Abendveranstaltungen, Konzerten und Jahrmarkt.

Italiano :

Grande festa di San Pietro con feste, concerti e luna park.

Espanol :

Gran fiesta de San Pedro con fiestas, conciertos y parque de atracciones.

L’événement Fête votive de la Saint Pierre Auriol a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile