Fête votive de Lacaussade Lacaussade

Fête votive de Lacaussade Lacaussade samedi 2 août 2025.

Fête votive de Lacaussade

Le Bourg Lacaussade Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-02

Weekend de fête dans le charmant village de Lacaussade, entre Monflanquin et Condezaygues.

Le samedi 2 août à partir de 20h repas sous chapiteau et soirée dansante, tombola.

Au menu apéritif / soupe paysanne / melon jambon / blanquette de dinde et riz / salade / fromage / dessert / café / vin rouge et vin rosé.

Pensez à apporter vos assiettes et couverts.

La dimanche 3 août

> vide grenier à partir de 7h,

> démonstration et initiation club canin fumélois (de 9h à 12h)

> démonstration et initiation country line dance avec le club Littlemoon (de 14h à 16h)

> concours de pétanque amical à 15h

> tout au long de la journée , exposition de véhicules ancien et jeux gonflables gratuits pour les enfants

> Restauration sur place, buvette. .

Le Bourg Lacaussade 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 42 92 57

English : Fête votive de Lacaussade

German : Fête votive de Lacaussade

Italiano :

Espanol : Fête votive de Lacaussade

L’événement Fête votive de Lacaussade Lacaussade a été mis à jour le 2025-07-24 par OT Coeur de Bastides