Fête votive de Lagardelle Lagardelle

2025-08-15

2025-08-16

2025-08-15

Le comité des fêtes organise sa fête annuelle

Jeudi 15 août:

19h00: Pique-nique géant sur la place de la salle des fêtes. Animation musicale par l’orchestre Les Frangins

Vendredi 16 août:

11h00: Messe en musique, suivie d’un apéritif offert par le comité des fêtes

19h00: Dîner dansant sur la place de la salle des fêtes, animé par l’orchestre Malaga. Réservation obligatoire avant le 10 août au 06.89.81.67.48 ou au 06.75.02.65.66. Apportez vos couverts.

Assiette de charcuterie

Paella

Cabécou

Pastis 24 .

Parking de la salle des fêtes Lagardelle 46220 Lot Occitanie

English :

The Comité des fêtes organizes its annual festival

German :

Das Festkomitee organisiert sein jährliches Fest

Italiano :

Il Comitato Fetes organizza il suo festival annuale

Espanol :

El Comité de Fetes organiza su festival anual

