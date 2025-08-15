Fête votive de Lagardelle Lagardelle
Parking de la salle des fêtes Lagardelle Lot
Le comité des fêtes organise sa fête annuelle
Jeudi 15 août:
19h00: Pique-nique géant sur la place de la salle des fêtes. Animation musicale par l’orchestre Les Frangins
Vendredi 16 août:
11h00: Messe en musique, suivie d’un apéritif offert par le comité des fêtes
19h00: Dîner dansant sur la place de la salle des fêtes, animé par l’orchestre Malaga. Réservation obligatoire avant le 10 août au 06.89.81.67.48 ou au 06.75.02.65.66. Apportez vos couverts.
Assiette de charcuterie
Paella
Cabécou
Pastis 24 .
Parking de la salle des fêtes Lagardelle 46220 Lot Occitanie
