Informations pratiques

Loubejac

Fête votive de Loubéjac

Lieu-dit Le Bourg Loubejac Dordogne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

2 jours de fête à Loubéjac repas, pétanque, jeux en bois, château gonflable et autres animations. Venez nombreux!

Fête du village de Loubéjac:

samedi 1 er

20h00 Menu adulte à 20€ melon- jambon-1/2 magret frites-haricots verts-salade-cabécou-glaces-vin et café compris 20 € adultes.

Menu enfant à 10€ (- de 12 ans) 1/2 melon-frites-chipo-glace-1 boisson.

Soirée animée par Galaxy Mix.

Possibilité règlement CB.

Dimanche 2

10h30 messe

12h00 apéro offert par le comité des fêtes.

14h00 Concours de pétanque, jeux en bois, château gonflable.

20h00 Grillades et frites.

Soirée animée par French Kiss. .

Lieu-dit Le Bourg Loubejac 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 26 37 26

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English : Fête votive de Loubéjac

2 days of festivities in Loubjac: food, pétanque, wooden games, a bouncy castle, and other activities. We hope to see many of you there!

L’événement Fête votive de Loubéjac Loubejac a été mis à jour le 2026-07-16 par Périgord Noir Vallée Dordogne