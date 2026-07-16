Fête votive de Loubéjac Loubejac
samedi 1 août 2026 · Loubejac
Informations pratiques
Loubejac
Fête votive de Loubéjac
Lieu-dit Le Bourg Loubejac Dordogne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
2 jours de fête à Loubéjac repas, pétanque, jeux en bois, château gonflable et autres animations. Venez nombreux!
Fête du village de Loubéjac:
samedi 1 er
20h00 Menu adulte à 20€ melon- jambon-1/2 magret frites-haricots verts-salade-cabécou-glaces-vin et café compris 20 € adultes.
Menu enfant à 10€ (- de 12 ans) 1/2 melon-frites-chipo-glace-1 boisson.
Soirée animée par Galaxy Mix.
Possibilité règlement CB.
Dimanche 2
10h30 messe
12h00 apéro offert par le comité des fêtes.
14h00 Concours de pétanque, jeux en bois, château gonflable.
20h00 Grillades et frites.
Soirée animée par French Kiss. .
Lieu-dit Le Bourg Loubejac 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 26 37 26
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English : Fête votive de Loubéjac
2 days of festivities in Loubjac: food, pétanque, wooden games, a bouncy castle, and other activities. We hope to see many of you there!
L’événement Fête votive de Loubéjac Loubejac a été mis à jour le 2026-07-16 par Périgord Noir Vallée Dordogne