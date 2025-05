Fête Votive de Mauroux – Mauroux, 16 mai 2025 07:00, Mauroux.

Fête Votive de Mauroux Le Bourg Mauroux Lot

Gratuit

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-18

2025-05-16

Comme chaque année le comité vous offre la possibilité de venir vous amusez dans une belle ambiance et avec des concerts gratuits!

Retrouvez nous donc le week-end du 16 au 18 Mai pour faire la fête, manger, faire du manège ou écouter de la musique!

A l’occasion découvrez également notre première tombola! Vous pourrez acheter des tickets (2€) à partir du vendredi soir, le tirage aura lieu le samedi soir juste avant le feu d’artifice!

Nombreux lots à gagner.

Vendredi 16 mai:

22h00: DJ John’s

Samedi 17 mai:

14h30: Concours de pétanque en 3 parties

18h00: Messe

20h00: Repas sur réservation, au 06 29 99 57 53

Assiette de paella + 1 verre de vin rouge ou rosé, ou une boisson sans alcool + dessert

22h00 02h00: Groupe Manhattan

22h45: Feu d’artifice

Dimanche 18 mai:

08h00 17h30: Vide-greniers (réservation emplacement au 06 08 68 20 31)

11h00: Dépôt de gerbe au monument aux morts

11h30: Apéritif offert par la mairie

14h30: Concours de pétanque en 3 parties

20h00: Buvette musicale

Fête foraine les 3 jours et présence du foodtruck La Pause Gourmande les 3 soirs. .

Le Bourg

Mauroux 46700 Lot Occitanie +33 6 29 99 57 53

English :

As every year, the committee offers you the chance to come and have fun in a great atmosphere, with free concerts!

So join us on the weekend of May 16-18 for parties, food, rides and music!

And don’t forget our first tombola! You can buy tickets (2?) from Friday evening, and the draw will take place on Saturday evening just before the fireworks!

Lots of prizes to be won.

German :

Wie jedes Jahr bietet Ihnen das Komitee die Möglichkeit, sich in einer schönen Atmosphäre und mit kostenlosen Konzerten zu amüsieren!

Am Wochenende vom 16. bis 18. Mai können Sie mit uns feiern, essen, Karussell fahren oder Musik hören!

Bei dieser Gelegenheit können Sie auch unsere erste Tombola entdecken! Sie können ab Freitagabend Lose (2?) kaufen, die Ziehung findet am Samstagabend kurz vor dem Feuerwerk statt!

Es gibt viele Preise zu gewinnen.

Italiano :

Come ogni anno, il comitato vi offre la possibilità di venire a divertirvi in una grande atmosfera e con concerti gratuiti!

Unitevi a noi nel weekend dal 16 al 18 maggio per feste, cibo, giostre e musica!

E non dimenticate la nostra prima tombola! È possibile acquistare i biglietti (2?) a partire da venerdì sera e l’estrazione avverrà sabato sera prima dei fuochi d’artificio!

Tanti i premi in palio.

Espanol :

Como todos los años, el comité te ofrece la oportunidad de venir a divertirte en un gran ambiente y con conciertos gratuitos

Así que únete a nosotros el fin de semana del 16 al 18 de mayo para disfrutar de fiestas, comida, atracciones y música

Y no olvides nuestra primera tómbola El sorteo tendrá lugar el sábado por la noche, justo antes de los fuegos artificiales

Podrás ganar un montón de premios.

