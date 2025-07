Fête votive de Mélagues Mélagues

Fête votive de Mélagues Mélagues samedi 5 juillet 2025.

Fête votive de Mélagues

Mélagues Aveyron

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-05

Deux jours de fête dans le village avec des animations pour petits et grands !

Samedi 5 juillet

9h30 Ball trap pour les passionnés de tir ou de chasse

12h Repas snack par Mathieu Moustache

14h30 Concours de pétanques avec des lots à gagner

21h Repas de producteurs par la ferme de Brioges et l’Atelier Gourmand

23h Bal avec DJ LU-K

Dimanche 6 juillet

11h Apéro animé par Xavier Moul, tout à 1 €

12h Repas Aligot Saucisse par le comité à 10€ .

Mélagues 12360 Aveyron Occitanie +33 6 52 61 25 14

English :

Two days of festivities in the village, with entertainment for all ages!

German :

Zwei Tage lang wird im Dorf gefeiert, mit Animationen für Groß und Klein!

Italiano :

Due giorni di festa nel villaggio, con intrattenimento per tutte le età!

Espanol :

Dos días de fiesta en el pueblo, con espectáculos para todas las edades

