FÊTE VOTIVE DE MONTARNAUD Montarnaud

FÊTE VOTIVE DE MONTARNAUD Montarnaud vendredi 15 août 2025.

FÊTE VOTIVE DE MONTARNAUD

Montarnaud Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-15

La Municipalité et le Club Taurin vous donnent rendez-vous pour la traditionnelle fête du village !

La Municipalité et le Club Taurin vous donnent rendez-vous pour la traditionnelle fête du village !

Le programme

Vendredi 15 août

12h Bénediction des chevaux à l’église suivi d’une abrivado (Manade du Soleil)

13: Remise des clés

13h15 Hommage à Fabien Vigne

13h30: Apéritif du Maire

15h: Concours de boules

16h Animations jeux

18h: Bandido (Manade du Soleil)

19h: Apéro

20h15: Procession à l’église vers la Vierge

21h: Encierro (Manade du Soleil)

22h: Animation musicale » La Grande Parade »

Samedi 16 août

10h: Déjeuner campagnard

12h: Abrivado (Manade Vitou)

13h: Apéritif

15h: Concours de boules

16h: Toro pisicne aux arènes (Manade Vitou)

18h: Bandido (Manade Vitou)

19h: Apéro & Paella

21h: Encierro (Manade Vitou)

22h: Animation musicale par DJ Prod LD EVENTS

Dimanche 17 août

10h: Déjeuner campagnard

12h: Abrivado (Manade Chaballier)

13h: Apéritif

15h: Concours de boules

16h: Toro pisicne aux arènes avec un hommage à Fabien Vigne et dépose d’une gerbe (Manade De La Falaque)

18h: Bandido (Manade Chaballier)

19h: Apéro

21h: Encierro (Manade de La Lauze)

22h 1h: Animation musicale par DJ Casou Extravaganza .

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84

English :

The Municipality and the Club Taurin invite you to the traditional village fête!

German :

Die Stadtverwaltung und der Taurin Club laden Sie zum traditionellen Dorffest ein!

Italiano :

Il Comune e il Club Taurin vi aspettano per la tradizionale festa del paese!

Espanol :

El Ayuntamiento y el Club Taurin esperan verle en la tradicional fiesta del pueblo

L’événement FÊTE VOTIVE DE MONTARNAUD Montarnaud a été mis à jour le 2025-07-20 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT