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AGENDA · Montarnaud

FÊTE VOTIVE DE MONTARNAUD Montarnaud

vendredi 14 août 2026 · Montarnaud

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Ville
34570 Montarnaud
Département
Hérault
Tarif

Montarnaud

FÊTE VOTIVE DE MONTARNAUD

Montarnaud Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-14

3 jours de fête, de tradition et de convivialité !
3 jours de fête, de tradition et de convivialité animation taurine, concours de pétanque, fête foraine, animation et orchestre, foodtruck et snacking.   .

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84  contact@montarnaud.fr

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English :

3 days of celebration, tradition, and camaraderie!

L’événement FÊTE VOTIVE DE MONTARNAUD Montarnaud a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT