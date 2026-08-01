FÊTE VOTIVE DE MONTARNAUD Montarnaud
vendredi 14 août 2026 · Montarnaud
Informations pratiques
Montarnaud
FÊTE VOTIVE DE MONTARNAUD
Montarnaud Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
3 jours de fête, de tradition et de convivialité !
3 jours de fête, de tradition et de convivialité animation taurine, concours de pétanque, fête foraine, animation et orchestre, foodtruck et snacking. .
Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84 contact@montarnaud.fr
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English :
3 days of celebration, tradition, and camaraderie!
L’événement FÊTE VOTIVE DE MONTARNAUD Montarnaud a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT