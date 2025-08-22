Fête votive de Montcabrier Montcabrier

Fête votive de Montcabrier Montcabrier vendredi 22 août 2025.

Fête votive de Montcabrier

Le Bourg Montcabrier Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-22

Cette année encore le Comité des Fêtes de Montcabrier animera la bastide le dernier weekend d’août.

Saint Louis a hâte de vous retrouver sur la place du village pour vibrer aux sons de vos rires, chants, cris, musique et toutes autres ondes positives!

Au programme du rampeau, un marché gourmand, un concours de pétanque, un repas champêtre, du rock festif, une balade en mob, la cabri’ole, des apéros, une batucada, une ambiance latino…

Le comité des fêtes de Montcabrier vous attend avec impatience.

Le Bourg Montcabrier 46700 Lot Occitanie +33 6 37 78 08 90 comitedesfetesmontcabrier46@gmail.com

English :

Once again this year, the Comité des Fêtes de Montcabrier will be bringing the village to life on the last weekend of August.

Saint Louis can’t wait to see you on the village square, vibrating to the sounds of your laughter, singing, shouting, music and all other positive vibes!

On the program: rampeau, a gourmet market, a pétanque competition, a country-style meal, festive rock, a mob ride, cabri?ole, aperitifs, a batucada, a Latino atmosphere?

The Montcabrier festivities committee looks forward to seeing you there.

German :

Auch in diesem Jahr wird das Festkomitee von Montcabrier am letzten Augustwochenende die Bastide beleben.

Saint Louis freut sich schon darauf, Sie auf dem Dorfplatz zu treffen, um mit Ihnen zu lachen, zu singen, zu schreien, Musik zu hören und andere positive Schwingungen zu erleben!

Auf dem Programm stehen: Rampeau, ein Gourmet-Markt, ein Boule-Wettbewerb, ein ländliches Essen, festliche Rockmusik, eine Fahrt mit dem Moped, Cabri?ole, Aperitifs, eine Batucada, eine lateinamerikanische Atmosphäre?

Das Festkomitee von Montcabrier freut sich auf Ihren Besuch.

Italiano :

Anche quest’anno, il Comité des Fêtes de Montcabrier animerà il villaggio l’ultimo fine settimana di agosto.

Saint Louis vi aspetta nella piazza del villaggio per ascoltare le vostre risate, i canti, le grida, la musica e altre vibrazioni positive!

In programma: rampeau, mercato gastronomico, gara di pétanque, pasto contadino, rock festivo, giro in motorino, cabriole, aperitivi, batucada, atmosfera latina?

Il comitato dei festeggiamenti di Montcabrier vi aspetta.

Espanol :

Un año más, el Comité des Fêtes de Montcabrier animará el pueblo el último fin de semana de agosto.

Saint Louis te espera en la plaza del pueblo para escuchar tus risas, canciones, gritos, música y demás vibraciones positivas

En el programa: rampeau, mercado gastronómico, concurso de petanca, comida campestre, rock festivo, paseo en ciclomotor, cabriolé, aperitivos, batucada, ambiente latino?

La comisión de fiestas de Montcabrier le espera.

