Fête Votive de Payrignac Payrignac

Sur la Place du Village Payrignac Lot

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-17

2025-08-15

On vous attends nombreux pour une nouvelle édition qui s’annonce encore exceptionnelle avec une belle programmation

Avec des repas tous les soirs, buvette, animations foraines, bandas, DJs, feu d’artifices sur le plan d’eau.

Vendredi 15 Août

– 17h Ouvertures des animations Foraines

– 19h APERO TIME Animée par la Boîte à Tsoin du Comité

– 20h Aligot Saucisse Glaces (12€) / Sans Réservations / Portez vos couverts

– 22h30 DJ JIM’X (Dress code rouge et blanc recommandé)

– 2h30 BOÎTE À TSOIN DU COMITÉ / Saucisses Frites (5€) pour le petit creux de fin de soirée

Samedi 16 Août

– 19h APERO TIME animée par la BAND’A BEN

– 20h REPAS DU COMITÉ Magret au Brasero Frites Fraîches Clafoutis Maison Verre de Vin Offert (12 €) / Sans Réservations

– 22h LES FRÈRES RAYZ

– 00h30 BODEGA TOUR

– 3h BOÎTE À TSOIN DU COMITÉ / Saucisses Frites (5€) pour le petit creux de fin de soirée

Dimanche 17 Août

– 14h Concours amical de pétanque en doublette (10€ par équipes) / Inscriptions sur place à partir de 13h30 / Infos au 06 31 31 12 07

– 19h APERO TIME animée par la Boîte à Tsoin du Comité

– 20h Repas complet Melon au Jambon Pièce de bœuf/ Pommes de terres Sarladaises Cabecou Dessert (22€) Réservation au 06 73 04 82 68 avant le 14 Août Vente de bouteille de vin

– 22h ORCHESTRE DE VÉRONIQUE POMIES

– 00h Feu d’artifice sur le plan d’eau .

Sur la Place du Village Payrignac 46300 Lot Occitanie cdfpayrignac@gmail.com

English :

We look forward to seeing many of you at this year’s event, which promises to be even more exceptional, with a great line-up of events

With evening meals, refreshment stands, fairground entertainment, bandas, DJs and fireworks on the lake.

German :

Wir erwarten Sie zahlreich zu einer neuen Ausgabe, die wieder außergewöhnlich sein wird, mit einem schönen Programm

Mit Mahlzeiten jeden Abend, Getränkestand, Jahrmarktsanimationen, Bandas, DJs, Feuerwerk über der Wasserfläche.

Italiano :

Ci auguriamo di vedere molti di voi all’evento di quest’anno, che si preannuncia eccezionale, con un grande programma di intrattenimento

Pasti tutte le sere, punti di ristoro, animazione da fiera, bandas, DJ e fuochi d’artificio sul lago.

Espanol :

Esperamos ver a muchos de ustedes en el evento de este año, que promete ser otro excepcional, con un gran programa de entretenimiento

Comidas todas las noches, puestos de refrescos, atracciones de feria, bandas, DJ y fuegos artificiales en el lago.

