Fête Votive de Rouffilhac Rouffilhac

Fête Votive de Rouffilhac

Place du Village Rouffilhac Lot

Gratuit

Début : 2025-07-26 18:00:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Le comité des fêtes de Rouffilhac vous invite à son habituelle fête de fin juillet ! Ca swingue à Rouffilhac !

Programmation 2025

– Coeur d’Artichaut (Clowns)

– Shaded Groove (Trio musical)

– Moiselle (Clown gestuel)

– Pasnard et Bercal (Accordéon diatonique et guitare)

– Swing Brothers (Chanson française et swing)

– Dear et Dearer (Folk)

– Démonstration d’échecs par l’Échiquier Bourian de Gourdon

RDV au terrain de pétanque communal

Avec DJ Jérôme

Restauration sur place .

Place du Village Rouffilhac 46300 Lot Occitanie alain.degardin@orange.fr

English :

The Rouffilhac Festival Committee invites you to its usual end-of-July party! It’s swinging in Rouffilhac!

German :

Das Festkomitee von Rouffilhac lädt Sie zu seinem üblichen Fest Ende Juli ein! Ca swingue à Rouffilhac!

Italiano :

Il Comitato del Festival di Rouffilhac vi invita alla consueta festa di fine luglio! A Rouffilhac c’è swing!

Espanol :

El Comité de Fiestas de Rouffilhac le invita a su habitual fiesta de fin de julio ¡Rouffilhac se mueve!

