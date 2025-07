Fête votive de Saint Etienne Lardeyrol Parc Antoinette Moulin Saint-Étienne-Lardeyrol

Fête votive de Saint Etienne Lardeyrol

Fête votive de Saint Etienne Lardeyrol

Parc Antoinette Moulin Le Bourg Saint-Étienne-Lardeyrol Haute-Loire

Samedi 2025-07-26

2025-07-27

2025-07-26

Venez participer à la fête votive de St Etienne Lardeyrol !

Parc Antoinette Moulin Le Bourg Saint-Étienne-Lardeyrol 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 54 17

English :

Come and take part in the fête votive at St Etienne Lardeyrol!

German :

Nehmen Sie am Votive-Fest von St Etienne Lardeyrol teil!

Italiano :

Venite a partecipare ai festeggiamenti a St Etienne Lardeyrol!

Espanol :

Participe en las fiestas de St Etienne Lardeyrol

