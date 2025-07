Fête Votive de Saint Félix Saint-Félix

Saint-Félix Lot

Deux jours de fête à Saint-Félix avec animations pour tous concours de pétanque, repas, spectacles, concert, feu d’artifice et ambiance musicale conviviale.

– Samedi pétanque, repas animé par Esta’Fêtes

– Dimanche messe, spectacle VTT, magie, banda, repas et feu d’artifice

Repas sur réservation

Méchoui .

Saint-Félix 46100 Lot Occitanie +33 6 20 06 46 56

English :

Two days of festivities in Saint-Félix, with entertainment for all: pétanque competitions, meals, shows, concerts, fireworks and a friendly musical atmosphere.

German :

Zwei Tage lang wird in Saint-Félix gefeiert, mit Unterhaltung für alle: Boule-Wettbewerb, Essen, Shows, Konzert, Feuerwerk und gesellige musikalische Atmosphäre.

Italiano :

Due giorni di festa a Saint-Félix, con intrattenimento per tutti: gare di pétanque, pasti, spettacoli, concerti, fuochi d’artificio e un’atmosfera musicale amichevole.

Espanol :

Dos días de fiesta en Saint-Félix, con animaciones para todos los gustos: competiciones de petanca, comidas, espectáculos, conciertos, fuegos artificiales y un agradable ambiente musical.

