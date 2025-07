FÊTE VOTIVE DE SAINT GEORGES D’ORQUES Saint-Georges-d’Orques

FÊTE VOTIVE DE SAINT GEORGES D’ORQUES Saint-Georges-d’Orques vendredi 22 août 2025.

FÊTE VOTIVE DE SAINT GEORGES D’ORQUES

Saint-Georges-d’Orques Hérault

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-24

2025-08-22

La Fête Votive est de retour et ça va être FOU !

Marquez vos calendriers du 22 au 25 AOÛT pour 4 jours de folie !

Au programme, pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit :

à partir de 19h, des CONCERTS LIVE & DJ’S

– Vendredi 22 Août: Box Song Band

– Samedi 23 Août: Orchestre Metropole

– Dimanche 24 Août: Soirée DJ Night Kolorz

– Lundi 25 Août: Soirée DJ Le Grand Bal

Et parce que faire la fête, ça creuse et ça donne soif :

Des FOOD TRUCKS pour régaler vos papilles

Une BUVETTE pour vous rafraîchir

Des MANÈGES pour les petits et les grands !

Venez nombreux pour partager des moments inoubliables à Saint-Georges d’Orques !

On vous attend avec impatience pour une ambiance de dingue ! .

Saint-Georges-d’Orques 34680 Hérault Occitanie

English :

The Fête Votive is back and it’s going to be CRAZY!

Mark your calendars from AUGUST 22 to 25 for 4 days of madness!

German :

Das Fête Votive ist wieder da und es wird VERRÜCKT sein!

Markieren Sie sich den 22. bis 25. August in Ihrem Kalender für vier verrückte Tage!

Italiano :

La Fête Votive è tornata e sarà pazzesca!

Segnatevi il calendario dal 22 al 25 AGOSTO per 4 giorni di follia!

Espanol :

Vuelve la Fiesta Votiva, ¡y va a ser una LOCURA!

Marque sus calendarios del 22 al 25 de AGOSTO para disfrutar de 4 días de locura

